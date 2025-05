Internazionali d'Italia, Sinner non sbaglia e vola ai quarti: Cerundolo ko in due set

Roma, 13 maggio 2025 – Dopo Lorenzo Musetti, anche Jannik Sinner si qualifica ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia. Sul Centrale, il numero uno del ranking Atp batte Francisco Cerundolo per 7-6, 6-3 dopo due ore e 17 minuti. Nel primo set, l'azzurro deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione dell'avversario, mentre il secondo parziale è meno equilibrato, con l'altoatesino capace di strappare due volte il servizio all'argentino.

La cronaca

Primo set - Subito quattro occasioni di break per Sinner, ma Cerundolo si salva. Non servono i vantaggi invece al nostro portacolori per difendere il primo turno di battuta. Per registrare una nuova palla break bisogna attendere il quinto game, quando l'altoatesino ha altre tre opportunità e stavolta il sudamericano cede il servizio. La risposta dell'argentino tuttavia è immediata e anche il classe '98 si guadagna nel gioco successivo cinque chances per strappare la battuta all'avversario. Jannik stringe i denti, ma dopo oltre 14 minuti vede il rivale pareggiare i conti. Particolarmente falloso l'italiano in questa fase di match e Cerundolo ne approfitta per mettere la freccia, portandosi in vantaggio per 4-3. Il momento difficile di Sinner prosegue e il nativo di San Candido scivola sotto 0-30 sul proprio turno di battuta, prima di piazzare quattro punti consecutivi che significano 4-4. Il beniamino di casa rischia di nuovo nel nono game, quando l'argentino si porta a due punti dal set. Ai vantaggi però Jannik evita guai. Vantaggi che si registrano pure sul successivo turno di battuta del sudamericano, bravo a scongiurare il break di Sinner. Anche l'azzurro difende il turno di servizio e così si va al tie-break. L'italiano comanda fin da subito e poi prende il largo fino al 7-2, piazzando cinque punti di fila e aggiudicandosi il set dopo un'ora e 18 minuti di battaglia e di scambi tiratissimi.

Secondo set - Si va immediatamente ai vantaggi nel primo turno di battuta di Sinner, che resiste e protegge il servizio. La stessa situazione si ripresenta, ma a parti invertite, nel quarto game, con Jannik a guadagnarsi due palle break, la seconda delle quali vale il 3-1 in favore del numero uno al mondo. E' il momento decisivo dell'incontro: già, perché l'azzurro prima consolida il break, poi strappa di nuovo la battuta all'argentino. Sul 5-1 sembra fatta e invece Cerundolo ha una reazione e piazza il contro-break. Dopo aver annullato più di un match point a Sinner, il sudamericano colleziona anche due palle break per accorciare sul 5-4, ma Jannik non si scompone e chiude i giochi sul 6-3.

