Sinner batte Cerundolo e la stanchezza: ora a Parigi il test Shelton

Parigi, 30 ottobre 2025 – Tenacia e grinta battono i geni buoni di Cerundolo. Un Sinner stranamente provato centra i quarti di Parigi (7-5, 6-1) contro l’argentino con papà ex tennista e il fratello Juan Manuel numero 88 Atp. La sorella oro olimpico giovanile nell’Hockey su prato dice anche che Francisco e lo sport sono sicuramente cosa sola.

In campo però fatica a districarsi nei ritmi imposti da Sinner al servizio. L’azzurro è centrato e vicino al campo, le percentuali di prime sono subito buone, grazie anche a due ace messi a referto nei primi due turni di battuta, tra i quali sfigura però un doppio fallo. L’argentino resiste solo quattro game però: perché il break arriva sul suo secondo turno di battuta: due risposte fulminee di Jannik, un dritto sparato fuori a campo aperto e un altro vincente dell’azzurro: una saetta incrociata che lascia fermo Cerundolo.

Le palline però rallentano e gli scambi si allungano. Sinner si trova a fronteggiare due chance albicelesti per tornare in partita. Così quattro errori in pratica tutti dell’altoatesino – sempre in spinta - riportano i conti in parità. Il 24enne di Sesto Pusteria appare affaticato, anche perché ogni scambio è una vera e propria lotta, riesce però a riprendersi subito il pallino della gara con il break. Pochi minuti dopo però Jannik si ritrova daccapo, perde per strada la battuta (in calo la percentuale di prime) ancora una volta, collezionando un solo punto nel proprio turno.

L’azzurro non sembra al top, Cerundolo riesce a tirare fuori le sue soluzioni migliori tenendo la partita in equilibrio. A Parigi un po’ tutti col fiato sospeso davanti a un Sinner fra l’insoddisfatto e l’affaticato. Una mano gliela dà l’avversario, che, indietro 6-5 sul proprio turno di battuta cala il ritmo e lascia il passo nel primo set al numero 2 al mondo.

Jannik continua un po’ a lottare con se stesso. Sul proprio turno di battuta concede un paio di punti all’argentino, al contempo dal fondo capita che non trovi la palla o vada fuori misura. L’azzurro però ci lavora senza mollare un punto contro Cerundolo che si fa rematore: il break arriva nel secondo game e dieci minuti di gioco. Sembra il game della svolta, perché l’altoatesino sale sul 3-0 con una sicurezza ritrovata al servizio: scende a rete, e si concede pure un serve&volley per chiudere il game in bellezza. L’ottimismo ritrovato innesca quella macchina perfetta vista fra Vienna e il primo turno alla Moselle. Per poco non piazza il doppio break e poi sale 4-1 in men che non si dica: tutto in discesa fino al 6-1 finale.