Sinner torna in Cina con furore: Cilic dominato a Pechino

Pechino, 25 settembre 2025 – Jannik in Cina con furore. Esordio col botto nell’Atp 500 di Pechino per dimenticare l’ultima finale Slam a New York, che brucia ancora come un fuoco. E allora in Sinner arde la fiamma dell’aggressività: si vede subito dai primi scambi contro il gigante croato ex numero 3 al mondo, messo alle corde sin dal primo game con una palla break e letteralmente dominato per 6-2, 6-2. Il prossimo scoglio agli ottavi di finale? Il francese Atmane, già sconfitto a Cincinnati.

Jannik fa di tutto per tenere il ritmo alto, lottando contro il servizio quasi da leggenda di Cilic, che tiene il brodo fino al 2-2. Poi l’azzurro si fa sempre più attivo alla risposta, inducendo all’errore l’ex ragazzo (oggi va per i 37 anni) di Medjugorie, che con due gratuiti regala tre palle break al numero due al mondo.

L’altoatesino prende il largo: quasi impeccabile nel colpo di inizio gioco quando tocca a lui: un ace e un servizio vincente gli permettono di tenere la battuta a zero. Cilic invece sembra uscito della partita: perché i suoi errori si moltiplicano: tre gratuiti del croato e un vincente lungolinea di dritto di Jannik permettono all’azzurro di salire 5-2.

Solo il prologo di un finale già scritto che il croato prova a rovinare portando Jannik ai vantaggi. Ma è proprio grazie alle variazioni che l’azzurro ha promesso di inserire nel suo gioco dopo la delusione di New York, il set si chiude 6-2: prima palla corta e poi servizio vincente per uscire dalla palude.

Nel secondo parziale Marin prova a fare corsa di testa, tenendo il primo turno di servizio a 15. Sinner, immediatamente dopo fa altrettanto, infilando in realtà un parziale di sei punti a zero che lo porta a breakkare il croato gà sul 2-1. L’aggressività e la solidità al servizio del numero 2 al mondo però fanno la differenza: la prima sfiora l’80 per cento e il match è praticamente a senso unico. Lottatissimo il quinto game sul servizio di Cilic, ma l’azzurro non fa sconti: dopo una palla break annullata riesce a volare sul 4-1.

Ordinaria amministrazione tenere il servizio e salire 5-1 per Jannik, che vanta sempre percentuali altissime sulla prima di servizio. Mentre per Cilic non c’è tregua: il gigante croato deve annullare due match point nel suo turno di battuta: è l’ultima resistenza.

Anche se il gigante croato prova a rovinare la festa azzurra anche sul finale di partita, procurandosi una palla break, che Sinner prontamente annulla, e subito dopo chiude il match 6-2.