Sinner, Cobolli e Sonego per un altro record

Sinner si allena con Cobolli. Sinner guarda la partita di Sonego, che si carica e vince. Sinner, a 13 anni "palleggiava con me – dice Djokovic –, e già spaccava la palla". Sinner – ancora – riceve il trofeo di Campione del mondo Itf 2024. Gira che ti rigira c’è sempre di mezzo Jannik, ma oggi a Wimbledon sarà un giorno totalmente azzurro. Non solo perché gioca il numero uno al mondo (non prima delle 18, diretta Sky) ma c’è la piccola grande truppa degli italiani sopra citati che tenta l’attacco ai quarti di finale dello Slam più affascinante di sempre.

Di per sé un record è già stato battuto, perché tre giocatori ’nostri’ alla seconda settimana del torneo non si erano mai vista. Ma il trend viene comunque da un periodo di crescita: nelle ultime cinque edizioni c’è stato per ben 10 volte un azzurro agli ottavi di finale.

L’attesa ribolle, soprattutto per l’altoatesino. Grandi, grandissimi risultati dopo essere tornato dalla sospensione per doping, ma di fatto nessun titolo. La missione è compiere la magia Slam cui campi di Church Road. A sbarrargli la strada oggi (diretta su Sky sport) c’è lo sconfinato talento di Grigor Dimitrov, già battuto quattro volte in carriera.

Ieri giorno senza partite, ma di puro allenamento per Sinner: unica distrazione concessa? Qualche ora davanti alla tv per seguire il Gp di Silverstone. Per il resto, intensa sessione di scambi che deve aver stancato Flavio Cobolli. A fine allenamento il tennista romano si è lasciato andare con un sorriso ad un "finalmente... stavo a morì’, in tono scherzoso tali erano ritmo e pesantezza di palla del numero uno al mondo.

Cobolli dovrà affrontare (non prima delle 12) un risorto Marin Cilic. Il croato si è liberato durante il torneo di Collignon, Draper e Munar. Un cliente scomodo sull’erba, capace di centrare pure una finale proprio nello Slam londinese, poi persa da Federer. "Cobolli è estremamente atletico – ha detto Cilic in un’intervista a Sky sport – , esprime un tennis aggressivo, si muove benissimo in campo e mi causerà problemi soprattutto da questo punto di vista".

Cerca un approdo ai quarti di finale anche Lorenzo Sonego. Il torinese viene da un match maratona di oltre cinque ore contro Nakashima. Per fermare Ben Shelton (sfida in programma, sempre su Sky, non prima delle 15,30). L’americano è armato di un servizio esplosivo, e potrebbe rendere davvero la vita molto difficile all’azzurro. Che però si esalta nella lotta e nelle maratone, un terreno di caccia in cui rifugiarsi, allungando gli scambi, se Shelton dovesse beccare la giornata giusta. Qualche difficoltà ieri contro Rublev, ma Alcaraz è riuscito comunque in quattro ore a mettersi sulla strada dei quarti, battendo Rublev 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Prossimo avversario? Cameron Norrie.

Si ferma invece l’avventura Slam di Andrea Vavassori e Sara Errani. Gli eroi Slam del doppio misto si sono arresi Withrow e Khromacheva per 6-3, 6-7, 2-6. Primo set dominato, poi l’interruzione per pioggia alle soglie del tie break nel secondo. Lo stop cambia tutto e il pallino passa agli avversari: Wave e Sara provano a tener duro, ma la grinta questa volta non basta.

Gabriele Tassi