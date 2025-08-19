Cosa ha avuto Sinner: spunta un virus dietro al ritiro di Cincinnati in finale contro Alcaraz

Roma, 19 agosto 2025 - Una debacle sportiva, con un clamoroso 0-5 incassato nel giro di 23' di gioco, prima del mesto ritiro: termina così il Masters 1000 di Cincinnati 2025 di Jannik Sinner, che getta la spugna contro un Carlos Alcaraz che appariva comunque in pieno controllo del match. Merito dello spagnolo, ma le condizioni deficitarie del numero 1 al mondo, apparso pallido, stanco e poco reattivo fin dai primi game, erano apparse il chiaro manifesto di un malessere profondo e latente sulle cui cause le ipotesi si sprecano.

Le ipotesi sulle cause del malessere di Sinner

Comunicazioni ufficiali non ce ne sono né da parte dell'entourage né dello stesso Sinner, che però già all'alba del primo (e unico) set disputato aveva lanciato una frase di allarme al suo staff. "Sto troppo male, non riesco a muovermi": parole eloquenti alle quali facevano seguito i fatti per ciò che l'italiano stava facendo, o meglio, non stava facendo in campo, tra l'altro sul cemento, in teoria il terreno più amico. Poi la resa che ha consegnato ad Alcaraz il titolo, prima di cercare di motivare così il suo ritiro ai microfoni del post gara. "Stavo male da ieri, speravo di migliorare nella notte, ma le condizioni sono peggiorate". Tra le prime ipotesi ventilate, insieme a un problema 'meccanico' a livello fisico, c'era stata quella di un'intossicazione alimentare, magari figlia della torta di compleanno al gusto di panna e fragole regalatagli dagli organizzatori del torneo (sabato scorso Sinner ha compiuto 24 anni).

La notizia del ritiro di Jannik Sinner, ieri, dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati sulla pagina di El Pais, 19 agosto 2025 (Ansa)

Con il passare delle ore, la teoria di un virus ha preso piede, così come quella dell'influenza tutt'altro che positiva del caldo su un fisico già debilitato. "Questo di Cincinnati è stato uno dei tornei più caldi che abbiamo giocato, forse il più caldo in assoluto": durante la premiazione, Sinner ha provato quasi implicitamente a darsi una spiegazione di quanto accaduto sul Centrale e, probabilmente, anche prima tra gli sbalzi di temperatura dell'aria condizionata degli hotel e l'afa umida dei campi dell'Ohio.

La stessa durata complessiva del torneo, da quest'anno di 12 giorni, ha sottoposto i giocatori a queste condizioni estreme più a lungo del previsto. Non a caso, l'Atp di Cincinnati è stato costellato di malesseri e ritiri, il che sembra avvalorare la tesi di un virus che, circolando, sarebbe arrivato fino alla testa di serie numero 1: emblematiche le immagini dello svenimento di Arthur Rinderknech durante il match contro Felix Auger-Aliassime, in condizioni di caldo e umidità estreme (45° e 50% di umidità).

Jannik Sinner (Ansa)

A Sinner, già volato a New York in attesa di essere sottoposto agli esami del caso e di concedersi qualche giorno di riposo, forse è andata anche meglio: al netto delle condizioni di salute da valutare in vista degli Us Open 2025, di cui detiene il successo, e del forfait (ancora da ufficializzare ma scontato) nel tabellone del doppio misto con Katerina Siniakova proprio nel medesimo torneo, al via oggi. A tal riguardo, il torneo di New York, alla luce di quanto accaduto a Cincinnati, rischia di cambiare la fisionomia del ranking: Alcaraz insidia Sinner e mira al sorpasso, sperando che, nel caso, ciò avvenga sul campo e non grazie a un altro colpo di scena fuori programma.