Sinner: “A Cincinnati solo un virus, anche altri giocatori sono stati colpiti. Us Open? In due giorni sarò al 100%”

“E’ stato solo un virus, che ha colpito anche altri giocatori. Non sono ancora al cento per cento ma conto di arrivarci nel giro di un paio di giorni”. Jannik Sinner torna a parlare nella conferenza stampa prima degli Us Open e conferma quanto era già emerso nei giorni scorsi, sulle cause del suo ritiro in finale a Cincinnati quando Carlos Alcaraz lo stava dominando nel primo set, che lo spagnolo conduceva per 5-0. A quel punto Sinner si è arreso e ha poi confessato che non stava bene fin dal giorno prima.

L’origine del malessere è stata chiarita prima da Darren Cahill e poi confermata ora dallo stesso Sinner: “A Cincinnati è stato solo un virus, in due giorni sarò al 100%. La rivalità con Alcaraz è fantastica, ma non è scontato arrivare in finale. Lo Us Open è l'ultimo grande trofeo dell'anno. Le cose possono cambiare. Qui conta molto se giochi di giorno o di notte. Ci sono tanti piccoli dettagli che rendono questo Slam diverso. Per esempio, dormiamo in città e ci vuole un'ora per arrivare. Sono piccole cose, ma se non le gestisci bene diventa difficile giocare al massimo livello. Vediamo. Dico sempre che il futuro è imprevedibile. Non so cosa accadrà stavolta. Ma sicuramente è un torneo molto difficile da giocare".

Sulla rivalità con Carlos Alcaraz, che ha contraddistinto questa stagione, Sinner ha detto: "Siamo due giocatori diversi. Lui è ovviamente molto veloce in campo. Con altri giocatori il punto a volte potrebbe finire, ma lui arriva su certe palle e quindi legge il gioco in modo diverso. Così ci sono scambi più lunghi. Ora ci conosciamo meglio. È un gioco molto tattico. Lui prepara le partite in modo diverso rispetto a prima. Io e il mio team facciamo lo stesso. Abbiamo stili diversi, di gioco ma anche come siamo dentro e fuori dal campo. Siamo semplicemente diversi. Allo stesso tempo però è bellissimo da vedere, perché rende tutto molto interessante. L'unica cosa che abbiamo in comune è che ci alleniamo duramente. Facciamo scelte in funzione del tennis. In questo momento è la nostra priorità, come deve essere, perché sono i piccoli dettagli che fanno la differenza. È interessante da vivere".

L’anno scorso lo US Open arrivò pochi giorni dopo il caso clostebol: "Adesso mi sento diverso, certo. L'anno scorso era una situazione molto più stressante, anche perché arrivata proprio prima di uno Slam. È stato difficile gestire tutto. Anche per me sono ancora giovane". Nel frattempo nello staff è tornato Umberto Ferrara, ma anche stavolta Sinner non vuole fare ulteriori commenti: "Abbiamo già detto tutto nel comunicato, non voglio aggiungere altro. Per me è finita. Ci concentriamo di nuovo sul duro lavoro e sul migliorare come atleta. Questo è ciò che conta adesso".

Infine un riferimento a mamma e papà: "Ai miei genitori dissi che se a 23 o 24 anni non fossi stato nei primi 200 avrei smesso, perché non potevamo permettercelo con i soldi che avevamo. Viaggiare per i tornei costa tanto. Se hai un coach, ancora di più. Sono stato molto fortunato perché già a 18 anni ho iniziato a guadagnare, e lì mi sono sentito più sicuro. Quando sei giovane, dici solo un sogno. Non ci credi nemmeno davvero. A volte dicevo: voglio diventare numero 1 del mondo, o vincere uno Slam. Ma erano solo sogni. La posizione in cui sono oggi era ben oltre i miei sogni. Adesso è diverso. Ora capisco il mio potenziale. Capisco che se gioco bene posso vincere tornei. La prospettiva è diversa. Ma se mi chiedi da giovane, il mio sogno era solo entrare nei primi 100. Sarebbe stata la mia felicità. Tutto quello che è arrivato dopo è un grande extra".

Cosa cambierei del tennis di oggi? Tante cose, ma non vi dico quali...”