Sinner non giocherà in Coppa Davis, è ufficiale. Chi sono i convocati azzurri

Bologna, 20 ottobre 2025 – Jannik Sinner non giocherà alle Final Eight di Coppa Davis, in programma dal 18 novembre a Bologna. L'ufficialità del forfait del numero due al mondo è stata comunicata da Filippo Volandri. "Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”, è la dichiarazione del capitano dell’Italia, che ha reso nota anche la rosa dei convocati. Del quintetto azzurro faranno parte i singolaristi Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, e i doppisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Da regolamento ITF, è possibile modificare a un massimo di tre nomi, fino alle 11 italiane del giorno precedente l'inizio delle partite ovvero lunedì 17 novembre. Ma il ‘sultano d’Arabia’, reduce dalla vittoria al Six Kings Slam di Riad contro l’eterno rivale Alcaraz, non tornerà sui suoi passi. Sul cammino di Sinner c’è l’Atp500 di Vienna (esordio contro Daniel Altmaier mercoledì 22 ottobre) e le Atp Finals di Torino, dal 9 novembre: appuntamenti che mettono in palio punti chiave nella rincorsa alla vetta della classifica, occupata da Carlos. Lo spagnolo è invece nella lista dei convocati della Davis.

Binaghi e Volandri

“Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa – ha commentato Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis e padel – che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano”.

Volandri spiega la filosofia della nazionale italiana di tennis: “Con i nostri ragazzi azzurri abbiamo costruito i successi del recente passato sullo spirito di squadra e sulla fiducia reciproca – dice il capitano –. Una fiducia che si basa sul lavoro e sulla disponibilità costante di ognuno di loro verso gli altri. Per questo siamo convinti che il gruppo si ritroverà a Bologna con una motivazione ancora più forte verso il raggiungimento di un obiettivo storico da regalare al collettivo e ai nostri tifosi. Dovremo superare avversari insidiosi a partire dall'Austria, ma ho la fortuna di poter contare su un'ampia rosa di giocatori che ci permetterà di affrontare l'impegno con la massima convinzione”.

Il calendario di Davis

L’Italia sarà in campo mercoledì 19 novembre contro l’Austria, appunto. La squadra vincente se la vedrà con una tra Francia e Belgio nelle semifinali di venerdì 21. La finale domenica 23 novembre alle 15.

QUARTI DI FINALE

- Martedì 18 novembre (16:00): Francia vs Belgio

- Mercoledì 19 novembre (16:00): Italia vs Austria

- Giovedì 20 novembre (10:00): Spagna vs Repubblica Ceca

- Giovedì 20 novembre (non prima delle 17:00): Argentina vs

Germania

SEMIFINALI

- Venerdì 21 novembre (16:00): Francia/Belgio vs Italia/Austria

- Sabato 22 novembre (12:00): Spagna/Repubblica Ceca vs

Argentina/Germania

FINALE

- Domenica 23 novembre (15:00)