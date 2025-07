Sinner da Formula 1, Cobolli e Sonego show

Cahill in tribuna sbadiglia e Roddick si nasconde dietro gli occhiali a specchio. Sinner imposta il pilota automatico e non gli servono nemmeno due ore per volare agli ottavi di finale a Wimbledon dove troverà un artista della racchetta come Dimitrov. Solo le briciole per l’acciaccato spagnolo Pedro Martinez, tanto da far quasi annoiare due leggende del tennis. Al coperto del centrale Jannik concede solo cinque giochi (6-1, 6-3, 6-1) al suo avversario e prova pure a tagiare corto con le interviste, tutta colpa dei motori: "Ci sono le qualifiche della F1, scappo a vederle". Oggi giorno libero, buono per i riposo e una capatina a Silverstone? "No, non ci andrò, mi devo preparare e concentrare sul torneo, ma organizzerò gli allenamenti in modo da vedere almeno la fine della corsa". Parola di chi è abituato a vincere e da quando è tornato sui campi dopo la sospensione per doping ancora non ha messo in bacheca un trofeo. A Wimbledon c’è nel mirino solo il bersaglio grosso: "Ho cercato di essere solido da fondo, è sempre un onore giocare sul Centrale. Entrare nella seconda settimana di un major è sempre speciale, ancora di più a Wimbledon. Continuiamo ad andare avanti e a spingere". E diciassettesima presenza agli ottavi di uno Slam sarà. Infrangendo un altro record di quel mito di Pietrangeli, i numeri, soprattutto al servizio dicono invece che "si può fare meglio", come spesso ripete il campione altoatesino. Che non dimentica dii concedere l’onore delle armi all’avversario: "Ovviamente sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi alla spalla".

Il prossimo test è contro il talento di Grigor Dimitrov, affrontato cinque volte e battuto quattro. Ma la giornata che si era aperta con bagliori azzurri si completa con la maratona vinta da Sonego su Nakashima, che completa il tris agli ottavi con Flavio Cobolli. Risplende il romano nato a Firenze sull’erba di Wimbledon, con un netto 6-2, 6-4, 6-2 a Jakub Mensik, e sembra davvero aver innestato le marce alte nel torneo, dal punto di vista dei colpi come da quello mentale. "Penso di aver giocato una delle migliori partite della mia vita – dice dopo il match –. Direi quasi perfetta. Sono davvero felice di giocare su questa superficie perché mi fa divertire, gli ottavi sono un sogno che si realizza. Mi mancano solo la mia ragazza ed Edoardo Bove". Mica male per un ragazzo che ha più volte detto di "odiare l’erba" e ora dovrà affrontare l’ex finalista di Wimbledon, Marin Cilic.

Sonego completa la giornata vincendo una sfida infinita contro Nakashima: 6-7, 7-6, 7-6, 3-6, 7-6 in un incontro che stabilisce un record storico: mai tre tennisti italiani erano arrivati alla seconda settimana sull’erba inglese. Agli ottavi anche Djokovic che centra la vittoria numero 100 a Wimbledon, contro Kecmanovic.

Finisce invece la favola di Elisabetta Cocciaretto: la marchigiana si arrende 6-4, 3-6, 7-6 a una ritrovata Bellinda Bencic, che a dire il vero sui campi in erba è sempre riuscita a fare la differenza. Fuori anche Bolelli e Vavassori, sconfitti in due set dalla coppia Pavlasek-Zielinski.

Wave proverà a dimenticare la delusione in campo con l’amica (e veterana) Sara Errani. La coppia del doppio misto – campioni Slam a New York nel 2024 – oggi (secondo match dalle 11) dovrà battere Irina Chromaceva e Jackson Withrow per un posto ai quarti di finale (gli incontri sono tutti in programma su Sky sport).