Sinner, De Minaur è la prova dell’11. C’è in palio la finale: "Ma sarà dura"

Se la partita ogni volta è un test. Se il punto può diventare il foglio bianco di un esperimento. In quella piccola rivoluzione che Jannik Sinner a Pechino sta provando a portare nel suo gioco, anche il match vinto contro Marozsan, il numero 57 al mondo, somiglia a una prova per il futuro. Altrettanto sarà contro Alex De Minaur, che lo aspetta in semifinale. Nonostante lo abbia già battuto 10 volte su 10 e conosca tutti i dettagli tecnici del settimo giocatore della classifica mondiale.

La vittoria su Marozsan (6-1, 7-5) è il successo numero 40 in stagione e porta un 90% del ‘vecchio’ Sinner e forse un 10% di novità: non eccessive in questo caso. Una partita impostata maggiormente da fondo e su una grande incisività della seconda di servizio. Qualche incertezza ed errore di troppo ancora sporcano la prestazione di Jannik. "Ho sbagliato un paio di cose alla fine, ho faticato a tenere il servizio ma sono contento per come ho lottato", ha detto l’azzurro a caldo.

Oggi, non prima delle 8 di mattina, un altro passo da fare nella rivoluzione Jannik. Contro il ’demone’, ’Demon’, come lo chiamano sul circuito storpiandone un po’ il nome. Tutt’altro che diavolaccio: l’australiano è un soldatino cresciuto in Spagna dedito al punto. Gioca bene, è veloce, sa sacrificarsi e non si risparmia mai. Insomma, per dirla con le parole dell’altoatesino: "È una grande sfida per me. È migliorato molto negli ultimi mesi. Mi aspetto una partita molto dura. Qui ci sono condizioni piuttosto uniche, il campo a volte è lento, soprattutto con le palle usate. Sarà molto difficile superarlo". La sensazione è però che Sinner stia trovando piano piano la quadra al ’nuovo’ gioco pensato per disinnescare Alcaraz. Che ieri a Tokyo ha faticato non poco contro Casper Ruud: Carlitos costretto a una rimonta in una giornata in cui è più falloso e nervoso del solito. Tra lui e la finale c’è un altro avversario complicato: Taylor Fritz. Intanto Jannik sa già che nel prossimo torneo, il Masters 1000 di Shanghai affronterà Daniel Altmaier o un qualificato.

Pechino si fa invece amara per Lorenzo Musetti. Il carrarino cede il passo all’americano Tien e si ritira a causa di un infortunio, non senza aver lottato strenuamente. I primi problemi mentre Lorenzo è avanti 6-4, 1-3: l’azzurro si fa trattare la coscia, che già aveva dato noie nel corso del torneo. Da quel momento Musetti non è più lo stesso, e si ritira dopo aver subito 9 game di fila. Sempre a Pechino oggi tocca a Jasmine Paolini puntare i quarti di finale. La toscana è impegnata (non prima delle 14,30) contro la ceca Bouzkova: tutti punti importanti da rosicchiare in chiave Wta Finals.