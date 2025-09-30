Sinner, missione finale a Pechino compiuta: De Minaur ko. Sconfitti anche i crampi e un dolore al gluteo

Pechino, 30 settembre 2025 – Sinner batte anche i ‘demoni’. Quelli dietro ai dubbi di un nuovo gioco in costruzione e l’altro, ‘Demon’, sì, Alex De Minaur: il tennista australiano, grattacapo sempre difficile per tutti, oggi battuto per l’undicesima volta, non senza qualche problema. Il 6-3, 4-6, 6-2 che porta l’azzurro in finale nell’Atp 500 di Pechino è un’altra prova di carattere del numero 2 al mondo.

Velocità, potenza, servizio. Le prime battute del set iniziale sono racchiuse in tre parole. Il soldatino australiano, è rapido, Jannik, potente e incisivo fra risposta e servizio (in campo oltre il 70 per cento di prime). L’azzurro delizia il pubblico sul 2 pari con un passante in corsa e un dritto in controbalzo vincente. Sorride, forse sa che qualcosa nel restyling del suo gioco comincia a funzionare.

E subito dopo è tempo di break. Due dritti violentissimi procurano tre chance all’azzurro di salire 4-2. E Sinner non se lo fa ripetere, sfruttando subito l’occasione di mettere la testa avanti. Immediate le chance di tornare in partita per Demon: Jannik concede due chance de controbreak, ma l’azzurro rimedia con una prima robusta e poi con una seconda molto lavorata su cui l’australiano non può nulla e conferma il break. La partita poi segue la scia dei servizi fino al 6-3.

Jannik Sinner, 24 anni, è il tennista numero 2 al mondo

Il via del secondo parziale è una fotocopia del primo. De Minaur quasi impeccabile alla battuta, Sinner fa il muro da fondo, vincendo gli scambi più lunghi della partita. E’ già sull’1-1 che Sinner avrebbe due chance per passare al comando grazie a due errori dell’australiano. Alex però è bravo a salvarsi grazie al servizio, mentre Jannik sembra avvertire un fastidio alla coscia, appena sotto il gluteo. Immediatamente dopo tiene il servizio grazie alla prima, con la quale fino a questo momento ha ottenuto il 100 per cento dei punti.

Il problema al gluteo però ricompare al turno successivo dell’azzurro. Il game più lungo della partita: 12 minuti in cui Sinner deve annullare tre palle break. Ma fra errori e servizio l’altoatesino riesce a non farsi breakkare da De Minaur. Entrambi in difficoltà nei propri turni (due palle break concesse da Demon e tre da Jannik), si salvano poi ai vantaggi proprio grazie ai servizi in una fase lottatissima della partita. E l’australiano si esalta nella lotta: dopo aver tenuto la battuta riesce a breakkare proprio sul finale Jannik e incamera 6-4 il parziale rompendo una maledizione di 21 set persi consecutivamente contro l’azzurro.

Il n.2 del tennis si è imposto sull'australiano 6-3 4-6 6-2

Australiano galvanizzato, forse un po’ troppo. Perché in un calo di concentrazione De Minaur inizia subito con tre errori gratuiti perde tre game di fila, facendosi breakkare due volte da Sinner (anche se nel mezzo ha due chance per breakkarlo, ma non ci riesce). In un attimo, grazie a un servizio che migliora progressivamente e a qualche palla corta, Jannik sale 4-1 e poi 5-1. Ultimo sussulto dell’australiano in un game ricco di palle corte. Ma niente, da fare: l’azzurro chiude i conti subito dopo 6-2, nonostante qualche accenno di crampi accompagnato da un zoppicare vistoso negli ultimi scambi, e vola in finale. Nell’intervista del dopo-match, Jannik non ha voluto commentare i problemi fisici ed è parso già concentrato sulla partita di domani. Di fronte troverà il vincitore dell’altra semifinale che vede di fronte Tien e Medvedev.