A che ora gioca Sinner contro Dimitrov a Wimbledon 2025: dove vederla in tv

Londra, 6 luglio 2025 - Dopo essere comodamente approdato agli ottavi di finale di questa edizione di Wimbledon, Jannik Sinner chiede strada anche a Grigor Dimitrov, il primo vero avversario che potrebbe creare qualche grattacapo all'azzurro sull'erba londinese. Numero 19 del seeding, il bulgaro è reduce dai successi ai danni del giapponese Yoshihito Nishioka, del francese Corentin Moutet (l'unico finora capace di strappargli un set) e dell'austriaco Sebastian Ofner. Dal canto suo invece, come già sottolineato, l'altoatesino classe 2001 ha dominato i propri avversari, concedendo appena 17 giochi e nessun set ai propri rivali (nell'ordine, il connazionale Luca Nardi, l'australiano Aleksandar Vukic e lo spagnolo Pedro Martinez).

I precedenti

Sinner e Dimitrov si sono affrontati fino a questo momento cinque volte (nessuna sull'erba però). Il bilancio è favorevole al nostro portacolori, che può vantare quattro vittorie. La più recedente risale al 4 giugno 2024, quando il numero uno del mondo ha avuto la meglio per 6-2, 6-4, 7-6 nel match valevole per i quarti di finale del Roland Garros. Sempre nel 2024, l'azzurro è riuscito a battere il bulgaro 6-3, 6-1 nella finale del Masters 1000 di Miami. Le altre due affermazioni di Sinner sono datate 2023, con l'avversario costretto ad arrendersi prima ai quarti di finale dell’ATP 500 di Pechino per 6-4, 3-6, 6-2 e successivamente ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Miami per 6-4, 6-4. L'unico successo di Dimitrov è arrivato invece nel 2020 negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, con l'italiano ad alzare bandiera bianca quando il bulgaro festeggiò in rimonta per 4-6, 6-4, 6-4.

I precedenti di Sinner a Wimbledon

Il suo miglior risultato a Wimbledon, Sinner l'ha ottenuto nel 2023, quando è riuscito ad arrivare fino alla semifinale, poi persa contro Novak Djokovic per 6-3, 6-4, 7-6. Anche nel 2022 è stato il serbo a eliminare l'italiano, ma agli ottavi di finale e al termine di una partita decisamente più combattuta (5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2). Nel 2021 invece il nativo di Candido non riuscì a superare il primo turno, poiché sconfitto dall'ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 5-7, 6-3, 7-5, 6-3. L'anno passato è stato Daniil Medvedev a interrompere la corsa del nostro portacolori nei quarti di finale, con il russo a festeggiare il successo per 6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3.

Orario e dove vedere la sfida

Sinner-Dimitrov si disputa lunedì 7 luglio. Trattandosi del terzo match in programma in giornata sul Campo Centrale dell'All England Club di Londra dalle 14:30 dopo la sfida fra Djokovic e de Minaur, e quella fra Andreeva ed Emma Navarro, comincerà non prima delle 18. L'incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport. Sarà possibile seguire la sfida anche in streaming, attraverso Sky Go e Now.