Roland Garros 2025, Sinner contro Djokovic: dove e quando vedere la semifinale

Parigi, 5 giugno 2025 - Il numero uno del ranking mondiale contro colui che lo è stato per più settimane di tutti. Jannik Sinner sfiderà Novak Djokovic domani, venerdì 6 giugno, nella semifinale del Roland Garros. Una partita che ha sempre regalato tante emozioni nei precedenti, che inizialmente avevano visto il serbo dominare contro l'azzurro, il quale ha ribaltato la situazione nel corso dell'ultimo anno e mezzo. Ai due lati della rete ci saranno la crescita lineare e costante di Sinner contro il lento declino di Djokovic, che vuole ancora concedersi il lusso di disputare una finale Slam per accrescere ancor di più il proprio bottino come giocatore più vincente di tutti, per distacco, nei tornei più importanti dell'anno. Il pronostico alla vigilia pende leggermente in favore dell'italiano, che ha mostrato di essere già perfettamente in forma dopo l'assenza di tre mesi dai campi di gioco. L'altoatesino a Roma ha perso solo contro un insuperabile Carlos Alcaraz, tuttavia stavolta, con più partite sulle gambe, vuole puntare all'alloro sulla terra rossa parigina.

Il cammino di Sinner e Djokovic

La strada percorsa da Sinner in questo Roland Garros, per arrivare in semifinale, è stata poco accidentata. L'azzurro ha vinto tutti i match disputati in tre set, senza perdere quindi neppure in parziale in tutto il torneo. Il primo avversario è stato Rinderknech, seguito dal padrone di casa Gasquet e da Lehecka; agli ottavi Jannik ha affrontato e superato Rublev e nei quarti la sorpresa di questo torneo Bublik, liquidato senza troppi patemi. Il numero uno al mondo arriva a questa partita con poche ore di gioco sulle gambe, a differenza di Djokovic che, ai quarti, ha battuto Zverev in quattro set. Prima del tedesco il cammino era stato immacolato anche per il serbo: McDonald al primo turno, seguito da Moutet, Misolic e Norrie.

I precedenti tra i due

Quello di domani sarà il nono incrocio tra Sinner e Djokovic, che sono in perfetta parità per quanto riguarda i successi e le sconfitte: quattro a quattro. La tendenza però sorride nettamente all'italiano, che ha conquistato la vittoria nelle ultime cinque partite contro il serbo, il quale aveva invece battuto spesso e volentieri l'attuale numero uno del ranking quando era più acerbo. Oggi bisogna tenere in considerazione la maturazione di Jannik e l'età che avanza per Nole, che però nei tornei importanti come questo si esalta ancora come faceva in tempi migliori. Sinner punterà sulla sua aggressività e sul ritmo forsennato dei suoi colpi da fondo campo, mentre Djokovic dovrà fare della sua difesa arcigna e della varietà del suo gioco le sue armi migliori, per non prolungare eccessivamente gli scambi ed evitare di subire troppo la velocità e le percussioni del rivale.

Orario e dove vedere il match in tv

La partita tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, valida per le semifinali del Roland Garros, si disputerà domani, venerdì 6 giugno, non prima delle ore 19. I due si sfideranno sul Court Philippe Chatrier di Parigi, stesso campo dove alle 14:30 si contenderanno l'altro posto in finale Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il match non sarà visibile in chiaro e sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1, a disposizione degli abbonati Sky Sport e Dazn. Lo streaming sarà disponibile anche su discovery+, Sky Go e NOW.