Sinner piega Djokovic: è finale al Roland Garros. “Con Alcaraz sarà difficilissimo”

Parigi, 6 giugno 2025 – Jannik Sinner batte anche Novak Djokovic – 6-4 7-5 7-6(3) – e approda alla finale del Roland Garros con un percorso netto: nessun set perso dall’inizio del torneo. Da ex numero 1 ad attuale numero uno: la semifinale andata in scena stasera sul Philippe-Chatrier di Parigi sembra segnare il definitivo passaggio di consegne tra il serbo, 38 anni, 24 volte campione slam, e il 23enne, 3 slam all’attivo. Un match combattuto punto su punto, malgrado il risultato secco, con Nole che ha messo tanta pressione al tennista italiano. Ma è Jannik a capitalizzare i break, grazie anche a un servizio che va a segno nei momenti chiave. E’ lui a dire l’ultima parola in campo, anche nel tie break del terzo set, prendendosi la sua prima finale al Roland Garros, dove mancava un italiano dai tempi di Adriano Panatta.

"Ho dovuto giocare il mio miglior tennis”

“Ho dovuto giocare il mio miglior tennis – spiega Sinner a fine partita – . Novak ha fatto vedere ancora una volta che è un modello per noi giocatori più giovani. Siamo fortunati a vederlo giocare ancora a questo livello. Ha vinto così tanto, è il migliore nel nostro sport, affrontarlo qui è fantastico. Ho cercato di non pensarci ma prima di scendere in campo senti un po' di tensione, sai a cosa stai per andare incontro”.

Ora c’è il campione in carica Alcaraz

Ora tra Sinner e il quarto slam c’è di mezzo Carlos Alcaraz, che detiene il titolo parigino e che arriva all’ultimo atto di Parigi forte della vittoria su Jannik nella finale degli Internazionali. “Domenica la finale con Carlos sarà difficilissima – ammette Sinner –. Gli ultimi scontri diretti non sono andati bene per me, ma cercherò di fare del mio meglio". Adesso, ha concluso, "voglio godermi questo momento speciale. Cerchiamo di apprezzarlo, anche perché domani ho un giorno libero".

Il ritiro di Musetti fa avanzare Carlos

Alcaraz arriva dalla semifinale contro Lorenzo Musetti che oggi si è interrotta anzitempo, con il ritiro dell’azzurro, a vantaggio del murciano. Il carrarino stava giocando il suo miglior tennis quando ha accusato un infortunio muscolare che l’ha costretto al forfait: la partita è finita al quarto set, con Alcaraz avanti di 2 parziali a 1 e due game a zero.

L’Italia sogna la tripletta

E’ la parentesi buia di questa giornata festosa per l’Italia del tennis che ora può sognare una storica tripletta. Dopo il titolo vinto nel doppio misto da Errani e Vavassori due giorni fa, Sarita ci riprova, stavolta con Jasmine Paolini. Le ragazze azzurre hanno strameritatamente conquistato la loro seconda finale consecutiva a Parigi nel doppio femminile, battendo la coppia russa Andreeva-Shnaider (6-0 6-1).