Sinner parla dopo il ritiro: “Due giorni di riposo, poi al lavoro”. Come può restare numero 1 allo Us Open: punti e combinazioni

New York, 19 agosto 2025 – Guarda già avanti Jannik Sinner dopo il malessere che lo ha colpito prima (e durante) la finale di Cincinnati. “Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro", recita in un post su Instagram, dopo che gli organizzatori degli Us Open hanno annunciato che non prenderà parte al torneo di doppio misto con Siniakova.

“Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa: il vostro supporto significa il mondo". Ha aggiunto sui suoi profili social l’azzurro all'indomani del ritiro dopo aver perso i primi 5 game della finale del torneo Atp Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz.

"Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra, state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro". Conclude il numero uno del mondo che da domenica 24 agosto sarà impegnato nell'ultima prova stagionale del grande Slam: lo Us Open dove difenderà il titolo conquistato 12 mesi fa.

Numero 1 a rischio

Per la prima volta, dopo oltre sessanta settimane, la corona del numero uno del tennis è a rischio. Dopo la sconfitta a Cincinnati, l'opzione più semplice per restare il numero uno del mondo sarebbe quella di confermare il titolo a New York.

Dal 10 giugno 2024, data in cui è iniziato il regno di Jannik Sinner, lo Us Open sarà il primo torneo in cui l'azzurro potrà perdere la corona da numero 1 del mondo consegnandola al rivale spagnolo.

Sinner si ritrova con 11.480 punti Atp e lo spagnolo con 9.580. Ma vanno detratti anche i punti vinti dall'azzurro allo Us Open 2024, e quindi virtualmente prima dell'edizione 2025 Alcaraz partirà con un vantaggio di 50 punti, 9.530 contro 9.480.

Obiettivo quinto slam

Sinner, insomma, dovrà puntare alla vittoria che gli regalerebbe il quinto Slam, portandolo in parità con lo spagnolo che ne ha già vinti cinque. Ma se il secondo titolo americano non arrivasse ci sono anche altre opzioni per restare numero 1 dopo lo Us Open 2025, opzioni che confermano quanto siano incrociati i destini dei due rivali: Jannik resterà sul podio del mondo anche se sarà sconfitto in finale, purché non da Alcaraz o anche se sarà sconfitto in semifinale, a patto che Alcaraz perda al massimo ai quarti.

Le combinazioni turno per turno

L'azzurro potrebbe in caso perdere ai quarti, a patto che Alcaraz perda al massimo agli ottavi, o essere sconfitto agli ottavi, a patto che Alcaraz esca di scena al terzo turno. E, infine, Jannik potrebbe anche permettersi di perdere al terzo turno, se Alcaraz uscisse clamorosamente al primo o al secondo. In questo caso i due sarebbero a pari punti ma avendone Sinner vinti di più nelle ultime 52 settimane resterebbe sul trono.