Sinner, due giorni di stop antivirus. "Mi riposo e poi torno al lavoro». Errani-Vavassori già in semifinale

Il virus si è abbattuto su un corpo spinto e costruito per toccare il limite. Il caldo, il peso della finale e della sfida contro Alcaraz forse hanno fatto il resto. Dopo il ritiro choc a Cincinnati, Jannik Sinner si è preso "un paio di giorni", come dice in un post su Instagram, per riorganizzare le forze prima degli Us Open. Quarantotto ore di riposo è quanto i medici evidentemente hanno consigliato al campione altoatesino per dimenticare la ’non finale’ dell’Ohio contro Alcaraz. Troppo importante l’appuntamento Slam, con pure la grossa cambiale dei duemila punti e il trono da numero uno del tennis da difendere. Niente show, almeno ieri sul campi di Flushing Meadows, si, perché l’azzurro avrebbe dovuto giocare il match degli ottavi di finale del doppio misto, in coppia con Katerina Siniakova, contro il duo composto dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. L’italiano e la compagna della Repubblica Ceca si sono però cancellati dal torneo. Facile che il 24enne di Sesto Pusteria non cominci ad allenarsi prima di domani, quando avverrà il sorteggio del tabellone principale.

Tanti ieri si sono interrogati sulla vita a cento all’ora dei tennisti, un calendario fitto di tornei, abbinato al carosello di appuntamenti imposti da sponsor e da tv a cui gli atleti sono sottoposti. Tutte cose cui Jannik è in realtà abituato come numero 1 del mondo, per questo, farà la differenza nei prossimi giorni la qualità del riposo, il recupero, per provare a difendere il primato mondiale. Ieri si è scusato ancora con i tifosi: "Non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa: il vostro supporto significa il mondo". Da tenere presente c’è che, dopo il ritiro di Cincinnati, Sinner, per restare in vetta, a New York dovrà necessariamente fare meglio di Alcaraz (lo spagnolo dovrà fermarsi un turno prima dell’azzurro perché non via sia il sorpasso).

Non è la prima volta che Jannik si trova a dover fronteggiare un guai fisico. Tutti ricorderanno i tremori d’Australia ai quarti di finale di Melbourne contro Rune, oppure la caduta e il dolore al gomito di Wimbledon, tanto che oggi gioca ancora con un tutore. E ancora l’infortunio all’anca, o la tonsillite che lo tagliò fuori dalle Olimpiadi. Tutti grandissimi test per la vita di uno sportivo, ampiamente superati. L’azzurro non è riuscito però a giocare il torneo di doppio misto. Sarebbe dovuto scendere in campo ieri assieme a Siniakova contro la coppia Zverev/Bencic.

Delusione azzurra anche nell’altra finale di Cincinnati: Jasmine Paolini esce però a testa alta e con la coppa del secondo posto in mano, dopo aver seriamente impegnato per due set (7-6, 6-4) la numero 2 del mondo, Iga Swiatek. Materiale comunque importante sul quale lavorare in vista degli us Open.

Ieri intanto si sono giocati i primi turni del torneo di doppio misto, una nuova formula con set ai quattro game e tanti big del singolare in tabellone (dirette tv su Supertennis e Sky). Andrea Vavassori e Sara Errani hanno già centrato le semifinale, superando prima coppia testa di serie n°2 formata da Elena Rybakina e Taylor Fritz per 4-2 4-2, poi Muchova/Rublev 4-1, 5-4. Oggi, non prima delle 17, il loro match e poi, in caso di vittoria, la finale. Si ferma ai quarti Lorenzo Musetti che insieme a Caty McNally ha superato Osaka/Monfils 5-3 4-2, poi la sconfitta (4-1, 4-2) contro Swiatek/Ruud. Nel frattempo superano il primo turno di qualificazione Francesco Passaro (6-3, 1-6, 6-4 e Hsu) e Giulio Zeppieri (4-6, 7-6, 7-5 ad Habib), Niente da fare invece per Nuria Brancaccio, sconfitta 7-5, 6-4 da Hon.