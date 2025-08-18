Sinner e Alcaraz, il trono in gioco. La battaglia per il numero uno parte da un’altra finale spettacolo

Uniti dal tennis e imprigionati dalla rivalità. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, gli opposti della racchetta ancora si attraggono verso una finale che è già storia e promette l’ennesima rivincita-blockbuster. Trent’anni fa ci avremmo registrato cassette su cassette, oggi la rete restituisce i match per intero con una facilità disarmante. Ma l’ultimo atto di Cincinnati (stasera alle 21 in diretta su Sky) è un altro punto di svolta di un dualismo diventato un classico, altro che banche dati e server, è di quelli che restano scolpiti nella memoria. Gli antipasti sono più o meno sempre quelli "non vedo l’ora" dice lo spagnolo "voglio dare spettacolo, ogni finale con Sinner mi insegna qualcosa. Lui è il più forte sul cemento adesso, dovrò guardarmi indietro per capire cosa ho sbagliato". E guardando gli ultimi quattro precedenti si legge: finale, finale, finale e finale. Da Pechino a Wimbledon, con un bilancio che dice 3 a 1 per il murciano, uscito però sconfitto dall’ultima di Church Road.

Chi ha imparato di più – almeno negli ultimi mesi – sembra essere l’azzurro: dopo la cocente delusione al Roland Garros e la coppa sfuggita fra le dita per pochi punti, a Wimbledon si è vestito da dominatore della sua stessa nemesi.

L’azzurro, a Cincinnati ha guadagnato terreno partita dopo partita. In Ohio, un mese fuori dopo Wimbledon, ha centrato l’obiettivo delle 200 vittorie sul cemento, con una striscia positiva di 26. Nel master 1000 d’oltreoceano non ha perso nemmeno un set, anche se sulla sua strada ha incontrato avversari insidiosi come lupi travestiti da agnelli. L’ultimo? Atmane, con l’aggiunta di un caldo torrido e implacabile.

Ieri il giorno di riposo per Jannik, che per sua stessa ammissione, ha utilizzato per mettere avanti i lavori in chiave Us Open. La sera prima, nel giorno del 24esimo compleanno si è persino concesso un pasticcino e una piccola festicciola con i raccattapalle del torneo, come un ragazzo normale, ogni tanto ne ha bisogno pure lui.

Perché la partita di oggi può cambiare molte cose anche in chiave ranking. In caso di vittoria dello spagnolo, lo scarto minimo prima degli Us Open sarà di 1.890 punti. Conti alla mano, rivincendo a New York Sinner resterebbe numero 1 perché Alcaraz, anche approdando in finale, guadagnerebbe 1250 lunghezze. Se invece in una ipotetica finale dello slam americano Carlitos battesse Sinner, l’iberico guadagnerebbe 1950 punti e l’italiano ne perderebbe 700 (totale, 2650 punti a favore di Alcaraz). L’Altoatesino potrebbe pure uscire sconfitto dalla finale - a patto che lo spagnolo perda prima – e restare comunque numero 1. Inutile dire che per tenere più saldo lo scettro del tennis Jannik avrebbe bisogno di partire riconfermando il titolo a Cincinnati.