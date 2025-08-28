Sinner, è già una sfida vera. L’alta qualità di Popyrin

Sembrava un predestinato proprio come Jannik Sinner, Alexei Popyrin. E agli esordi si era pure allenato a lungo a Bordighera con Riccardo Piatti, il coach che ha fatto decollare l’azzurro numero uno al mondo. Poi la scalata alle altissime quote del ranking si è rivelata forse più dura del previsto, per l’australiano 26enne che oggi sfida il nostro campionissimo al secondo turno degli Us Open. Si gioca non prima delle 19.30 italiane sul Centrale, dopo la sfida Swiatek-Lamens del torneo femminile.

Ma l’altissimo ‘aussie’ è avversario da prendere con le molle: batté Jannik nell’unico precedente a Madrid, nel 2021, su terra rossa. E un Masters 1000 l’ha comunque vinto, l’anno scorso a Montreal, sul cemento. Alla voce ace, il longilineo Alexei è a ridosso della top 10 mondiale. Avere contro un ‘big server’ è quanto mai opportuno e allenante per Sinner, visto come sta battendo Alcaraz dall’altra parte del tabellone.

I bookies propendono senza riserve per la vittoria del nostro, che all’esordio contro Kopriva ha messo subito il pilota automatico: il successo di Jannik viene oggi pagato appena 1,02 volte la posta, quello di Popyrin undici. Certificazioni numeriche di quanto il virus patito a Cincinnati sia da tutti ormai ritenuto alle spalle.

Con Arnaldi e Sonego ko, la pattuglia azzurra a New York si è assottigliata. Nella notte italiana Mattia Bellucci ha sfidato proprio Alcaraz, oggi al secondo turno tocca a Flavio Cobolli (n. 26 Atp) e a un ritrovato Lorenzo Musetti (10). Il romano, dopo aver eliminato in 5 set Passaro nel derby azzurro del primo turno, incrocia intorno alle 18.30 lo statunitense Brooksby, ora numero 96 ma già top 30. ‘Muso’, molto convincente nella sua gara d’esordio contro Perricard, sfida alle 17 l’eterno belga Goffin, ora sprofondato al numero 80 del ranking dopo gli anni in top 10. Jack Draper, amico di Jannik, esce di scena per un problema al braccio sinistro e ‘salta’ così la possibile sfida nei quarti.