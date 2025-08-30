Sinner e il piano anti Shapovalov. Musetti-Cobolli: derby tra amici

Sinner, l’architetto di un talento scolpito nel futuro. Shapovalov è da sempre il fuoco che ha scelto di combattere la tempesta. Agli Us Open la sfida degli opposti (non prima delle 19), tra il numero uno del mondo costruito sul lavoro e quel ragazzo canadese dai capelli biondi che qualche anno fa emozionò il tour con il suo rovescio a una mano e il gioco-spettacolo. Jannik, soddisfatto del suo tennis, un po’ meno del servizio, affronta una avversario che non vede "punti deboli" nel numero 1 al mondo. "È solido da ogni punto di vista. Dovrò dettare le regole e cercare di giocare la mia partita e tirare – prosegue Shapovalov –. Non mi concederà molto, quindi dovrò prendere quello che posso da lui e sfruttare le mie opportunità. Cercherò di essere aggressivo e di non lasciarlo dominare troppo".

Ci ha giocato solo una volta (anni fa), e ci ha perso. Ma l’azzurro ha un piano contro quello che definisce "un giocatore pericolosissimo, molto talentuoso e imprevedibile", sarà fondamentale "servire al meglio". Sì, la battuta, proprio quella che è un po’ mancata contro Popiryn: percentuali da alzare per tenere il pallino del gioco contro un ’animale’ da veloce come il canadese. Ecco il piano dell’azzurro, che in questi giorni di ’dopo-virus’ si è ridato la carica anche con la cucina italiana.

Intanto, nel mirino ci sono gli ottavi di finale, da giocarsi con il vincente di Bublik-Paul. Ma soprattutto Jannik è in possibile rotta di collisione (ai quarti) con Musetti o Cobolli, l’azzurro che uscirà vincitore dal derby odierno.

Una partita fra amici, che racconta non solo di tennis, ma di sfide ai fornelli durante la pandemia, di videochiamate e di una complicità coltivata nel tempo. A partire da quella Davis juniores giocata assieme: e intanto i due ragazzi si sono fatti, uno più grintoso e muscolare, l’altro come esteta del tennis azzurro. Alle 17 va in scena un altro appuntamento con la storia, che pure Sinner non vuole perdersi: "Spero di non giocare alla stessa ora per riuscire a vederli". Flavio ieri, per recuperare dalle fatiche dei 5 set contro Brroksby, ha scelto di non allenarsi per riposare. Incontri in programma su Supertennis e su Sky a partire dalle 17.

Finisce – contro uno scoglio insormontabile – la crociera di Darderi agli Us Open. L’italoargentino eliminato con un 6-2, 6-4, 6-0 da Carlos Alcaraz: Luciano veramente in partita solo nel secondo set. Brusca frenata anche per Jasmine Paolini, sconfitta 7-6, 6-1 da Marketa Vondrousova. Buona (ma non sul velluto), la prima della coppia Bolelli-Vavassori: Martinez e Munar battuti 7-6, 4-6, 6-2.