Sinner nell'Olimpo del tennis: quella di domani sarà la quarta finale slam consecutiva

Roma, 7 giugno 2025 – Non ci sono più parole per descrivere Jannik Sinner. Dopo la squalifica a causa del Caso Clostebol, l'altoatesino è tornato in campo negli Internazionali di Roma e soltanto Carlos Alcaraz in finale è riuscito a fermarlo. Ora, però, l'italiano avrà una nuova chance: domani alle 15, infatti, i due si incontreranno nuovamente nell'ultimo atto di un torneo, ma questa volta la posta in palio sarà ben diversa, dato che si giocheranno la vittoria del Roland Garros. Per Sinner si tratta della prima finale all'Open di Francia, mentre Alcaraz è il campione in carica, in quanto l'anno scorso ha sconfitto Zverev in finale e si è aggiudicato il suo terzo slam, per poi arrivare a quattro con la vittoria di Wimbledon il mese successivo. Domani Sinner giocherà la sua quarta finale consecutiva in un torneo del Grande Slam, un record che nell'era Open prima di lui è riuscito soltanto ai “big four”, ovvero Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray e Novak Djokovic. Questo risultato, quindi, dimostra ancora una volta come Sinner sia a tutti gli effetti un talento cristallino del tennis e, nonostante la giovane età, sia già nell'Olimpo di questo sport. Proprio Novak Djokovic è stato l'avversario dell'italiano in semifinale: la gara, durata totalmente tre ore e un quarto, ha visto Sinner imporsi in tre set (6-4, 7-5, 7-6). “Che serata ieri. Grande rispetto per Novak: è sempre un onore condividere il campo con te, sei una vera ispirazione”, ha scritto l'altoatesino nella descrizione di un post su Instagram, per poi concludere con “Raggiungere la finale qui significa tanto per me, Parigi è un posto speciale. Ci vediamo domani!”.

Il messaggio social di Sinner dopo la partita con Djokovic

Sinner è carico ed è pronto a riscattarsi dalla sconfitta agli Internazionali di Roma, ma davanti a lui ci sarà un Alcaraz che non vuole lasciarsi scappare l'opportunità di vincere l'Open di Francia per la terza volta consecutiva. L'appuntamento, quindi, è fissato per domani alle 15 al Philippe Chatrier, lo stadio principale dove si svolgerà la finale. Per l'ennesima volta, Alcaraz e Sinner hanno dimostrato come ci troviamo davanti ad una nuova era del tennis, e il record raggiunto dall'altoatesino è la prova che il confronto con i “big four” non sia più così tanto azzardato. Ora, però, serve l'ultimo passo, quello decisivo, per coronare definitivamente il sogno. L'ultimo italiano a raggiungere la finale del Roland Garros fu Adriano Panatta ormai 49 anni fa: era il 1976 quando il tennista romano sconfiggeva Harold Solomon e vinceva il suo primo titolo slam della storia, issando il tricolore a Parigi. Adesso tocca a Jannik e tutta l'Italia sarà pronta a trascinarlo.