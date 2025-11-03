Sinner II, il mondo è tuo

Il numero 1 non può attendere se gioca Jannik. L’ultima volata prima delle Atp Finals Sinner la tira a Parigi, un po’ nascondendosi un po’ smaltendo le fatiche di una stagione difficile, giocando senza aspettative ("qui non ho mai vinto più di una partita") fino alla finale strappata ad Auger-Aliassime 6-4, 7-6. Una gioia a termine? Poco importa dei punti in scadenza – la prossima settimana verranno scalati quelli conquistati a Torino nel 2024 –, Jannik può finalmente sorridere, perché trovarsi lassù, sul trono del tennis (e saranno 66 settimane) è una sensazione bellissima "qualcosa di enorme – spiega l’azzurro –, dopo quello che è successo quest’anno". La ciliegina sulla torta di una cavalcata ’monca’ di 4 masters 1000 per via dei tre mesi di sospensione dopo il caso Clostebol. Le 53 vittorie da alieno di quest’anno impallidiscono davanti alle 73 dello scorso anno. E ci fa pensare: pensate dove saremmo ora senza quel lungo stop dopo l’Australia?

Incidenti di percorso nella costruzione di un campione. Perché Sinner non ha mai smesso di provare a crescere nel corso dei mesi, lo ha fatto anche a Parigi. Prima muovendosi un po’ come dentro una cristalleria sul tappeto tanto criticato da diversi colleghi. Poi trovando agilità e una sicurezza maggiore in finale contro un avversario insidioso come Aliassime. Subito tenuto nei ranghi con un break decisivo nel primo set, poi "giocando col punteggio" (parole di Sinner dell’altro giorno), amministrando potenza e colpi del canadese in crescita fino al tie break definitivo. "E’ stata una finale intensa, sapevamo entrambi cosa ci fosse in palio. Non ho breakkato Felix subito, poi lui ha sempre servito benissimo. In partite così devi riuscire a sfruttare le occasioni che hai", la sintesi dell’altoatesino mentre stringe il trofeo, l’Albero dei Campioni, creato, guarda caso, dall’artista bolognese Lucio Fanti. Aliassime replica simpaticamente: "Voglio congratularmi con Jannik e il tuo team. Costringi tutti gli altri a migliorare. A 15-16 anni giocavamo a FIFA, di progressi ne abbiamo fatti tanti da allora". E’ l’anno della maturità, lo abbiamo detto, perché l’azzurro è il giovane che non ha mai paura di scegliere per un bene superiore. E’ tornato alla grande dopo i mesi di stop, non solo ha avuto il coraggio di fare una scelta impopolare ai più, come mettere in pausa la Coppa Davis. Ma ha anche ripreso il preparatore Umberto Ferrara scaricato a suo tempo dopo il caso Clostebol. Si è ricostruito attorno una famiglia per l’ennesima volta: il fisioterapista Resnicoff, Ferrara, e il super coach Cahill (Vagnozzi a Parigi non c’era). Del resto è con loro che il 24enne di Sesto Pusteria passa praticamente tutto il suo tempo. E allora non si fa scrupoli a richiamarli all’ordine se loro in panchina non esultano abbastanza, ma nemmeno a svestire i panni del giocatore glaciale, avvolgendoli in un lungo e tenero abbraccio dopo la conquista del titolo. E li ringrazia così: "Gli ultimi due mesi sono stati pazzeschi. Ho cercato di migliorare come giocatore, sono felice. Ringrazio tutto il mio team: senza di loro questo non sarebbe stato possibile".

La trasformazione tecnica ben si è vista in finale. Diverse le proiezioni in avanti di Jannik, sempre votato a prendere l’iniziativa. Voti alti anche per le sortite a rete: la mano è migliorata, è più educata e sforna demi-voleé di pregevole fattura. Insomma sta già scaldando i motori per il grande obiettivo delle Atp Finals al via dal 9 novembre. La resa dei conti in quella che pare una sfida all’O. K. Corral. Ad attenderlo sotto la Mole c’è un Alcaraz agguerrito: i punti scadranno, Sinner tornerà numero 2, a meno che non confermi il titolo e lo spagnolo si fermi al girone, non vincendo più di due partite. Scenario complicato, ma Sinner ci ha abituato all’impossibile. E il successo di di Jannik riapre i giochi in chiave Finals anche per Lorenzo Musetti, che con Aliassime si contende l’ultimo posto disponibile. Il canadese rinuncia a Metz. Ma Musetti, ad Atene non può sbagliare: deve solo vincere, il torneo.