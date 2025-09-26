Sinner in Cina con furore: si rivede Atmane

Il ranking "viene e va". Sinner il saggio riparte dalla Cina con furore pensando a una stagione "che non è ancora finita". Perché tanto resta da conquistare nel tennis diventato un gioco a due fra lui e Alcaraz. Con lo spagnolo stavolta ci si guarda da lontano: Carlitos vince col brivido e una brutta storta alla caviglia a Tokyo (pare senza gravi conseguenze), mentre Jannik fa terra bruciata con Cilic al 500 di Pechino e già prepara l’ottavo di finale contro il francese Atmane. E con un torneo in più in calendario (Vienna) il 24enne di Sesto Pusteria potrebbe pure tentare un sorpasso in extremis in classifica su Alcaraz da qui a fine anno.

Intanto in campo si è visto un gioco fatto di novità: più di sostanza che qualcosa di visibile a occhio nudo. La partita che vale un doppio 6-2 al croato ex numero 3 al mondo è un concentrato di efficacia al servizio. Tutto quello che è mancato nell’amara finale degli Us Open contro Alcaraz. Sfiora l’ottanta per cento la quota di prime palle servita nel match contro il croato, e invece quando è entrata solo la seconda Jannik ha ottenuto il 64% dei punti. Un ruolo lo ha avuto anche un Cilic fallosissimo: ben 28 gratuiti in una partita di due set, contro i 10 dell’altoatesino, forte di una ritrovata solidità. E’ una ventata d’aria fresca dopo il terzo slam stagionale sfiorato, frutto di una preparazione certosina come nello stile di Jannik: "Cerco sempre di mettere la massima concentrazione nei match di primo turno perché so che molte cose possono andare storte. Dopo di solito si trova il proprio ritmo e ci si abitua meglio alla velocità dei campi. Ho cercato di prepararmi nel miglior modo possibile, e sono venuto qui in anticipo proprio per abituarmi al meglio a queste condizioni".

Insomma, l’azzurro vuole fare le cose sul serio. Perché all’orizzonte ci sono tanti grandi eventi: almeno un paio di Master 1000, le Atp Finals e poi la Coppa Davis, ma intanto Sinner ha le idee chiare. "Sono contento della mia stagione. Ero emozionato all’idea di tornare in campo, mi mancava la competizione". E non scioglie nemmeno le riserve sulla Coppa Davis: "Devo ancora decidere onestamente, non ci sto pensando in questo momento. Vedremo". Domani, ad attendere il numero 2 al mondo un’altra sfida insidiosa: contro il francese Atmane. Talento ribelle, genio e sregolatezza che a Cincinnati regalò a Sinner per il compleanno una carta Pokémon (la passione del transalpino) di modesta rarità, prima di creare qualche piccolo grattacapo a Sinner nel primo set. Ci sarà da divertirsi.

Ma Pechino non è solo il torneo di Jannik. Oggi tocca a Lorenzo Musetti contro Mpetshi-Perricard (non prima delle 10,30 italiane), poi Sonego-Zverev (13,30), diretta Sky. Nella notte è invece andata in scena la partita tra Flavio Cobolli e Rublev.