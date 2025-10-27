Sinner di nuovo in testa al ranking? Ecco come

Carlos Alcaraz. La vittoria contro Paris Masters, il nostro portacolori ha l'occasione di riprendersi la vetta della classifica, persa dopo il ko nell'atto conclusivo degli ultimi Us Open. In terra transalpina, il classe 2001 è però obbligato a conquistare il titolo e sperare che il rivale spagnolo venga eliminato prima delle semifinali. Molto difficile alla luce del rendimento in questa stagione di Alcaraz, ma non impossibile. Milano, 27 ottobre 2025 - Il secondo trionfo in carriera all'Atp 500 di Vienna ha permesso a Jannik Sinner di ridurre il margine nel ranking Atp rispetto a. La vittoria contro Alexander Zverev ha portato l'azzurro a quota 10.500 punti, a -840 dallo spagnolo, che di punti ne ha 11.340. Occhio, perché in occasione del, il nostro portacolori ha l'occasione di riprendersi la vetta della classifica, persa dopo il ko nell'atto conclusivo degli ultimi Us Open. In terra transalpina, il classe 2001 è però obbligato a conquistare il titolo e sperare che il rivale spagnolo venga eliminato prima delle semifinali. Molto difficile alla luce del rendimento in questa stagione di Alcaraz, ma non impossibile.

Lo scorso anno, il nativo di San Candido non si presentò ai nastri di partenza del Masters 1000 francese a causa di un virus, mentre l'attuale numero uno del mondo vide la sua corsa interrompersi negli ottavi di finale per mano del padrone di casa Ugo Humbert. Il che significa che in questa edizione della competizione, il 22enne deve difendere 100 punti. Nel ranking live, Alcaraz ha quindi 740 punti di vantaggio rispetto a Sinner. Per riguadagnarsi la cima, mantenuta per 65 settimane consecutive, l'italiano ha solo una chance: vincere il Paris Masters, che sarebbe il primo 1000 di questa stagione per lui. In questo modo, Jannik si isserebbe a quota 11.500 punti. E Alcaraz? Non deve raggiungere le semifinali: in caso di quarti, lo spagnolo andrebbe a 11.440 punti.

Tuttavia, anche se questo scenario diventasse realtà, vedere Sinner davanti a tutti nel ranking a fine 2025 è assai improbabile. Già, perché dopo il Paris Masters sono in programma le Atp Finals di Torino. Nel 2024, l'azzurro ha mandato al tappeto in finale Taylor Fritz, mettendosi in tasca 1.500 punti, mentre Alcaraz ne ha portati a casa solo 200, avendo vinto appena una partita della fase a gironi. Lo spagnolo potrebbe accontentarsi di ripetere il cammino di un anno fa per conservare la vetta della classifica, a prescindere dal risultato ottenuto da Sinner. Tutto però ruota attorno al rendimento dei due duellanti in Francia.