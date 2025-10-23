Sinner in volo oltre le polemiche. Davis: Cobolli vuole il testimone

Chi alla Davis rinuncia e chi invece l’ha raggiunta come in un sogno. All’Atp 500 di Vienna non è solo il primo derby azzurro fra Jannik Sinner e Flavio Cobolli, ma la sfida (oggi alle 17,30) ha il sapore di un passaggio di testimone tra il fenomeno che ha riportato l’insalatiera in Italia per due volte e il ragazzo col tricolore cucito sul petto. Questione di priorità, e pure di calendari, come si è detto tanto in questi giorni. Di un numero 2 al mondo provato da un’annata al top, ma difficilissima dal punto di vista fisico e mentale (tanto per dirne un paio: la sospensione per il caso Clostebol e i crampi di Shanghai). Vuole investire sul suo futuro e lo sta già facendo, su quel cemento indoor che tanto lo esalta. Si è visto ieri contro il tedesco Daniel Altmaier, schiacciato dalla battuta e dagli scambi da fondo dell’altoatesino in un’impostazione di gioco molto più aggressiva, tarata sull’anno che verrà. A Vienna sono arrivati pure i genitori: "Averli mi ricorda quanti sacrifici ho fatto e continuo a fare, ma sentire l’affetto dei miei cari mi fa anche essere piu’ leggero in campo". Così si è visto un Sinner praticamente perfetto sul veloce viennese: 19 punti su 20 con la prima di servizio, 18 vincenti e tre errori non forzati, il tutto in appena 58 minuti. Un po’ i dati da alieno che mancavano, segno anche che il gioco rinnovato – intervallato da diverse discese a rete e seconde ’imprendibili’ –, che piano piano sta prendendo forma. E qui vien naturale dire: ’magari vederlo in Davis’ (intanto ieri ha confermato che sarà al 1000 di Parigi). La sensazione è che ci sarà da aspettare un po’ visto il denso calendario che aspetta Jannik nel 2026. E non sarà un anno a secco di esibizioni. La prima? Subito, il 10 gennaio a Seul contro la sua nemesi Carlos Alcaraz. E ieri è stato un po’ come soffiare sulle braci delle polemiche. Riscaldamento pre Australian open e premio da paperoni per ora sconosciuto, ma la sfida in Korea arriva sulle orme dei grandi (nel 2007 ci fu un favoloso Federer-Sampras). E pure logisticamente è comodo per la trasferta in Australia. Poche ore d’aereo separeranno Jannik dal primo Slam stagionale, un titolo da difendere, poi la chance di recuperare punti per il numero 1, giocando i tornei a cui non ha potuto partecipare per via della sospensione. E ancora: le delusioni di Roma e del Roland Garros da ripianare...saremo solo a metà anno. Intanto a Vienna è azzurri contro, Sinner è atteso da un Cobolli determinato (ieri vincitore 7-6, 6-2 su Machac) e galvanizzato dalla convocazione in Davis. Per lui non sarà semplice contro il Sinner visto ieri, un giocatore ai limiti del robotico, ma la chance di far vedere quanto l’Italia possa credere il lui per le fasi finali di Bologna è ghiotta. Anche Matteo Berrettini è agli ottavi. Il romano ha sconfitto l’australiano Popyrin (7-6, 6-3). Una buona prestazione da parte dell’azzurro che ha chiuso la partita con 9 ace e con l’80% di punti vinti con la prima. Berrettini trova oggi (12) Cameron Norrie (35 Atp). Sarà la terza sfida tra i due, con il romano che è avanti 2-0 nei precedenti. In campo oggi anche Matteo Arnaldi (dopo le 13,30), opposto a Zverev, e Lorenzo Musetti, impegnato con l’argentino Etcheverry (20,15). La colazione però si fa con il match di Elisabetta Cocciaretto, che a Guangzhou dovrà superare Wang Xiy.