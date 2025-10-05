Sinner campione fragile? Tutti i ritiri e gli infortuni in carriera

Roma, 5 ottobre 2025 – Il numero due del mondo si ferma ancora: Jannik Sinner si è ritirato al terzo set del match contro l’olandese Tallon Griekspoor neI sedicesimi del Masters 1000 di Shanghai, sul punteggio di 7-6 (7/3), 7-5, 2-3. A costringerlo al forfait sono stati i crampi, dopo una battaglia fisica e mentale durata oltre due ore. Griekspoor avanza agli ottavi, mentre Sinner aggiunge un altro stop alla sua giovane carriera. Si tratta del settimo ritiro in carriera per l’altoatesino, su 391 partite disputate nel circuito maggiore. Un numero contenuto, ma che comincia a diventare significativo in una fase in cui ogni torneo è fondamentale per consolidare i vertici della classifica e avvicinarsi al primo posto del ranking occupato da Carlos Alcaraz. Il precedente più recente risale ad agosto, a Cincinnati, quando Sinner non riuscì nemmeno a scendere in campo per la finale contro lo spagnolo: spossatezza, vertigini e malessere lo costrinsero a un passo indietro. Dopo essersi presentato in campo solo per salutare il pubblico, spiegò: “Mi gira tutto, non riesco a muovermi”, chiedendo scusa ai tifosi.

Tutti i ritiri

Il primo ritiro assoluto in carriera avvenne nel 2020 a Vienna, contro Andrey Rublev: le vesciche lo fermarono dopo soli nove minuti. Le stesse vesciche lo costrinsero al ritiro anche a Miami 2022, contro Francisco Cerundolo, quando l’argentino era avanti 4-1 nel primo set. Sempre nel 2022, altri due forfait: al Roland Garros, per un problema al ginocchio sinistro contro Rublev, e a Sofia, per una distorsione alla caviglia nella semifinale contro Rune. Nel 2023, Sinner si fermò nei quarti di Halle contro Bublik per un infortunio muscolare alla gamba sinistra. Il match fu sospeso sul 7-5, 2-0 per il kazako. Nonostante lo stop, Jannik recuperò in tempo per raggiungere la semifinale a Wimbledon. Ora, con il settimo ritiro registrato in carriera, si apre un’ultima fase di stagione da gestire con intelligenza e cautela. Prima Parigi Bercy, poi i grandi appuntamenti di novembre in Italia: le ATP Finals di Torino e la Coppa Davis a Bologna, dove l’Italia – campione in carica da due edizioni consecutive – proverà a confermarsi al vertice del tennis mondiale a squadre. Due obiettivi pesanti, che meritano un Sinner al meglio della condizione.