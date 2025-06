Sinner irriconoscibile, ad Halle sorride Bublik

Dalla gioia per il debutto ‘canoro’ con Andrea Bocelli, nella canzone ‘Polvere e gloria’, alla tristezza per la sconfitta negli ottavi di finale del Terra Wortmann Open (Atp 500 con montepremi da 2,5 milioni di euro): per Jannik Sinner è stata una giornata di grandi emozioni, finita in un modo sicuramente inaspettato per il campione di Sesto Pusteria. Sull'erba della Owl Arena di Halle, in Germania, il numero 1 del mondo e campione in carica del torneo (quindi partiranno molti punti nel ranking per Jannik) si è dovuto arrendere ad Alexander Bublik, numero 45 del ranking Atp, che comunque ad Halle ha vinto nel 2023 ed è in un grande stato di forma. Bublik ha vinto 3-6 6-3 6-4, ora il kazako dovrà vedersela contro Tomas Machac, che ha superato Fabian Marozsan 6-2 6-3. Per Sinner una giornata davvero storta, con troppi errori e anche qualche momento di scoramento con la testa nascosta sotto l’asciugamano.

Resta in corsa Cobolli, che affronterà nei quarti Alexander Zverev, capace di recuperare dopo una brutta partenza contro Lorenzo Sonego. Il tennista piemontese ha lottato alla pari ma alla fine si è arreso di fronte al tedesco. Sonego, numero 46 del mondo, ha perso contro il numero 3 del ranking Atp e seconda forza del seeding, col punteggio di 3-6 6-4 7-6 (2). Ai quarti di finale, domani, Zverev sfiderà Flavio Cobolli, oggi vincitore al tie-break del terzo set contro il canadese Denis Shapovalov.

L’Italia può festeggiare comunque una finale nel torneo tedesco. Seconda finale consecutiva per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, secondi nel seeding nonché campioni in carica. In semifinale hanno lasciato quattro game ai canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov sconfitti per 6-2 6-2 in appena 47 minuti. A Berlino invece Sara Errani e Jasmine Paolini hanno staccato il pass per le semifinalibattendo in rimonta per 5-7 6-1 10-6, in un'ora e 21 minuti di partita, le statunitensi Ashlyn Krueger e Jessica Pegula, firmando il 13esimo successo consecutivo.