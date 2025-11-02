Sinner, la finale a Parigi vale doppio. Match point per tornare numero 1. Jannik può portare Musetti a Torino

Cambiare tutto. Il corso del destino, e il finale di una stagione che vede un arrivo in volata. Jannik Sinner ha ancora in mano il pallino della storia, non solo la sua personale, ma pure quella italiana, di una grossa fetta del tennis mondiale e (in parte) del collega Lorenzo Musetti. Sì, perché l’azzurro ieri non ha nemmeno fatto entrare in partita Alexander Zverev nel masters 1000 di Parigi, centrando la nona finale in stagione su 11 tornei giocati: se vincerà il titolo contro Auger-Aliassime tornerà numero 1. Il tedesco, a dirla tutta piegato in due dalle fatiche dei giorni precedenti, capitola 6-0, 6-1 in una sfida a senso unico. "Oggi c’è poco da parlare di tennis – l’analisi di Sinner a fine partita –, Sascha era decisamente lontano dal suo 100 per cento. Ha giocato un bellissimo torneo a Vienna e poi qui, con solo due giorni di riposo in mezzo. Ha vinto ieri sera (venerdì contro Medvedev, ndr) dopo aver salvato due match-point e mentalmente è stato difficile recuperare per lui, ha avuto mesi intensi".

Ma quel che conta è il risultato, perché Jannik centra la sua prima finale a Parigi (in programma alle 15, diretta Sky). Qualcosa che probabilmente gli sembrava quasi impossibile pochi giorni fa ("essere in finale qui, dove non ho mai giocato bene – ha ridetto ieri –, è un risultato incredibile").

I punti guadagnati in caso di vittoria lo incoronerebbero nuovamente re del tennis. Solamente per qualche giorno però (una settimana), finché non inizieranno le Atp Finals e lì scadrà l’ingente bottino conquistato lo scorso anno con la vittoria. Poco male, a sentire Sinner, il suo avversario diretto in classifica, Carlos Alcaraz, a Torino difenderà poco e niente (200 lunghezze). In pratica lo spagnolo dovrebbe perdere 2 partite su 3 nel girone per eguagliare l’opaca prestazione dello scorso anno. Intanto però Jannik ha la chance di cambiare non solo il proprio destino, ma anche quello di Lorenzo Musetti. L’avversario in finale a Parigi è Auger Aliassime che ha sconfitto Bublik 7-6 (3), 6-4, superando all’ottavo posto nella race per Torino il carrarino. Oggi è il giorno della verità: se il canadese alzerà la coppa sarà matematicamente qualificato al torneo dei maestri del 9-16 novembre. Per Lorenzo Musetti l’ultima possibilità di staccare il pass – oltre al ritiro di un tennista già qualificato – è all’Atp 250 in programma la settimana prossima ad Atene, dovrà però sperare che il canadese non vinca a Parigi e in questo senso Sinner può dargli una grande mano.

Aliassime è però avversario ostico, solo un paio di mesi fa, agli Us Open, era riuscito a portare l’altoatesino al quarto set. A Parigi ha messo in mostra un tennis straordinario e ha qualcosa per cui lottare oltre al titolo: le Atp Finals. "E migliorato molto negli ultimi mesi, ha trovato i suoi schemi e affrontarci è una grande occasione. E’ una finale, sarà bella. Felix è un giocatore forte e una persona gentile, ma cercherò di spingermi al limite per vincere – chiude Jannik –. Poi finalmente avrò due giorni liberi per recuperare".