Sinner, Laila Hasanovic e i genitori di Jannik insieme in tribuna a Vienna: sorrisi e presentazioni ufficiali

Roma, 24 ottobre 2025 – Nel cerchio magico di Jannik Sinner ora c’è anche lei: la fidanzata Laila Hasanovic. All’Atp 500 di Vienna, oltre ai coach sempre presenti Vagnozzi e Cahill, sugli spalti sono tornati i genitori del campione altoatesino, mamma Siglinde, che compatibilmente con la gestione dell’hotel a Sesto e la troppa ansia (a Roma era stata costretta a uscire dal Centrale per lo stress) assiste ai match di Jannik, e il più serafico papà Hanspeter.

Accanto a loro però stavolta c’era anche la modella danese, che ha così ufficializzato la relazione con il numero due del mondo.

Sorriso smagliante, un semplicissimo dolcevita nera, capelli raccolti con una coda e nessun gioiello, la 24enne volto di Armani Beauty ha conversato amabilmente in tribuna con i genitori di Sinner, in quello che dava proprio l’impressione di essere un incontro di presentazioni ufficiali.

Non è la prima volta infatti che la modella è a vedere il tennista azzurro, ma mai prima di Vienna era stata seduta vicino alla famiglia di Jannik.

Nonostante il campione fresco di polemiche per aver rinunciato alla Davis non abbia mai ufficializzato la storia, ma si sia trincerato in conferenza stampa dietro a un laconico “Sono innamorato” non specificando di chi, la coppia è ormai una… coppia a tutti gli effetti.

Laila è sempre più spesso in tribuna, i due sono stati visti insieme a Montecarlo e a Copenaghen dove vive lei, sullo sfondo del cellulare di Jannik i più attenti hanno notato che c’era una foto della modella.

Cos’altro sappiamo di lei? Che ha avuto una relazione con il figlio di Michael Schumacher, Mick, terminata ad aprile, quando lui aveva cancellato tutte le foto insieme sul suo profilo Instagram, ha studiato in Usa e ha un canale youtube su consigli per il make-up e ha 386mila follower su Instagram. Ha origini bosniache ma è nata a Copenaghen un anno prima di Jannik.

Sinner, intanto, ieri si è aggiudicato il derby italiano contro Flavio Cobolli: un match intenso, deciso al tie break nel secondo set. Il n. 2 al mondo si è imposto per 6-2,7-6 dopo un'ora e 47 minuti di gioco. Oggi, ai quarti, sarà sfida ad Alexander Bublik.