Sinner l’alieno. Ma c’è il tabù delle maratone

Trovargli un punto debole è difficile quasi quanto batterlo. Ma alla fine c’è un uomo dietro quel tennista che pare "creato dall’intelligenza artificiale". Lo spunto lo regala Bublik, travolto con un triplo 6-1 da Jannik Sinner in modalità alieno. Si fa la storia a New York: il 24enne di Sesto Pusteria è impegnato nel primo derby azzurro ai quarti di finale di uno Slam. L’avversario? Lorenzo Musetti. Una vera sfida da prime time (presumibilmente nella sessione serale a NY, quindi a notte fonda italiana), che se Jannik riuscirà a condurre nel proprio terreno di caccia potrebbe essere a senso unico. Tre anni e oltre con la premiata ditta Vagnozzi-Cahill hanno creato un giocatore con dei fondamentali senza pari, colpi equilibratissimi fra loro: potenza, controllo da fondo e un arsenale di colpi nettamente più vario di quelli costruiti durante l’adolesenza, mischiati a elasticità fisica e un ottimo gioco di gambre. Il vero capolavoro però è nella testa del numero 1 al mondo: in campo è la sfida a divertirlo, sono le difficoltà da superare, lo ha detto lui stesso. Basta una parola dal box, e Sinner è capace di vincere anche quando gioca male, come accaduto contro Shapovalov, una partita che è stata un’ode alla pazienza del tennista: anche quando è in crisi non molla di un millimetro. Perché l’obiettivo è chiaro da sempre, quello di arrivare lassù. Nella testa c’è la promessa fatta da ragazzino a papà Hanspeter e mamma Siglinde: "Se non arrivo nei primi 200 a 22-23 anni smetto". Dura e costosa la vita del tennista, qualcosa che praticamente nessuno può permettersi senza un abbondante ritorno economico. Jannik già conosceva il valore dei soldi e della fatica. Ne ha fatto tesoro.

Oltre la rete stasera c’è Musetti (dirette su Supertennis e Sky), che pare aver trovato una vera quadra al suo gioco: non sarà facile. Tante le trappole da evitare per non cadere sotto i colpi della mano d’oro del toscano. Sì, perché se c’è un campo in cui Lorenzo supera Jannik è proprio quello della sensibilità, del tocco. Al carrarino la natura ne ha regalato uno sopraffino, Sinner invece lo ha allenato, migliorandolo sempre, e oggi non disdegna qualche incursione a rete per scompigliare le carte al proprio avversario. Difficile però che il match si possa giocare per la maggior parte a rete, dove Musetti potrebbe trovarsi decisapiù a suo agio. Inoltre, la superficie dura è l’habitat naturale di Sinner: attualmente ha una striscia di 26 trionfi consecutivi sul cemento a livello Slam. C’è un tabù che però l’altoatesino non ha ancora vinto: quello delle partite sopra le quattro ore di gioco. La sfida più lunga vinta dall’azzurro? Quando eliminò il bielorusso Ilya Ivashka in 3 ore e 48 minuti di gioco (Us Open 2022). Brucia ancora invece la sconfitta in finale al Roland Garros di quest’anno contro Carlos Alcaraz (per lui vittoria netta ieri contro Lehecka 6-4, 6-2, 6-4), l’ultima ’maratona’, persa in oltre cinque ore di gioco. Ecco quindi che Musetti, allungando la partita potrebbe avere qualche chance in più, puntando sul calo di Jannik. Sinner rispetto al carrarino patisce inoltre molto di più stanchezza e condizioni climatiche difficili, ma in 15 derby giocati nel circuito maggiore non ne ha mai perso uno.