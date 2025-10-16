Sinner lo spietato: esordio da re, ora c’è Nole

Implacabile è tornato, affamato come un re alla conquista di nuove terre. I crampi cinesi? Solo un ricordo, perché al fresco dell’aria condizionata nel palazzetto di Riad, il corpo di Jannik Sinner torna quella macchina perfetta che è. Tsitsipas va in castigo con un 6-2, 6-3 al Six Kings Slam: da vendicare c’era ancora l’ultima vittoria del greco a Montecarlo, viziata da un errore arbitrale. C’è che l’azzurro ha bisogno di mettere tennis nelle gambe, partite su partite con livello da campione. E oggi il test si chiama Novak Djokovic. In scena (su Netflix, secondo incontro dalle 18,30) l’ennesimo atto della sfida generazionale. La sfida che ha cambiato tutto nella carriera di Sinner a partire da quella semifinale in Australia nel 2024 che aprì la strada al primo Slam. Resta "sempre bello affrontare una leggenda – le parole di Jannik –, in più lui è un esempio per tutti noi, ha ancora fame di vittoria". La tendenza degli ultimi incontri parla chiaro, ed è tutta dalla parte dell’azzurro. Il 24enne di Sesto Pusteria ha tirato fuori muscoli e carattere per arginare la tecnica e la personalità del serbo. In più a Riad ieri, contro Tsitsipas, si è visto un tennis alla dinamite. Dritto a velocità impressionante (in media attorno ai 130 chilometri orari), il solito solido rovescio e una seconda velenosa al servizio. Il greco è in uno dei momenti bui della sua carriera, ma un po’ il campo e un po’ la forma dell’azzurro, che dice: "Ho cercato di essere aggressivo, togliere il tempo all’avversario" fanno la differenza in tutto. La superficie è un grosso punto interrogativo. "Velocissima", la battezza Taylor Fritz dopo aver battuto 6-3, 6-4 uno sfocato Alexander Zverev (oggi alle 18,30 ha l’arduo compito di provare a battere Carlos Alcaraz). "Strana", secondo Sinner, "veloce" nei colpi a rimbalzo, ma "la palla salta tanto" (e questo aiuta la seconda di servizio ’arrotata’ del numero 2), e il fondo "cambia velocità anche dopo un po’ che si gioca". Il 24enne altoatesino confida di sentirsi a suo agio e gli indizi portano tutti a una finale da favola – la rivincita degli Us Open, con però in palio 6 milioni di dollari – contro la sua nemesi Carlos Alcaraz. "Tra noi ci sono tante dinamiche – spiega Sinner –, è una bella amicizia, ma quando siamo in campo diamo il massimo. Le rivalità fanno bene allo sport e a noi stessi, perché ci spingiamo l’un l’altro". Piano, prima le semifinali nella terra delle sabbie, un altro test per il finale di una stagione che ha ancora tanto da raccontare, a partire da oggi.

Gli altri azzurri. Ieri ad Amalty (Atp 250), Cobolli ha battuto Hijikata 6-4, 7-6, oggi tocca a Darderi, impegnato alle 9,30 con Mochizuki. Out invece Cinà a Bruxelles (7-6, 2-6, 6-7) contro Dzumur. Sconfitto anche Arnaldi da Hanfamann (6-7, 6-4, 6-4), che oggi alle 18 sfida Musetti. Buona la prima di Sonego al 250 di Stoccolma: Fery ko 6-4, 6-2, oggi alle 13,30 trova Kovacevic. Matteo Berrettini cerca la seconda vittoria di fila contro Humbert (15,30). Debutto a Ningbo (8,30) per Jasmine Paolini contro Kudermetova (partite su Sky).