Sinner macina anche Bublik e va in semifinale a Vienna

Vienna 24 ottobre 2025 – Jannik Sinner recita lo stesso copione dei giorni scorsi e in due set – 6-4 elimina Alexander Bublik ottenendo il pass per la semifinale dove troverà Alex de Minaur. Il kazako riesce ad attenuare la potenza dell’avversario fino a quando il braccio dell’azzurro non si scalda. Quando è a pieno regime dalla racchetta di Sinner escono dei colpi che, almeno in questo Atp 500 di Vienna, risultano imprendibile per tutti. La risposta ci mette più tempo a salire rispetto al servizio e questo è il motivo per cui il primo break dell’incontro arriva ‘solo’ al settimo game.

A Bublik non resta che rifugiarsi nelle astuzie, qualcuna riesce e altre sono un autogol, ma almeno la gara non è a senso unico per la gioia di quasi tutto il pubblico. Tra gli esclusi c’è il papà Hanspeter che quando viene ripreso è personificazione esatta della preoccupazione e dell’apprensione. Ad ogni modo il primo set si chiude in 37’ sul 6-4 e il secondo si avvia sulla falsa riga di quello precedente con il break che arriva al quinto game e lascia intravedere quale sia l’epilogo del match.

Bublik la prende con filosofia dicendo al suo staff che certe palle non le vede neppure passare, Sinner ogni tanto conferma la sua natura umana commettendo qualche errore. Il parziale si chiude con lo stesso risultato del primo. Domani c’è de Minaur, mentre dall’altra parte ieri Zverev ha passato il turno a tavolino grazie al ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor per problemi alla schiena e attende di conoscere il nome del suo avversario che uscirà dall’incontro di questa sera tra Lorenzo Musetti e il francese Corentin Moutet.

L’australiano ieri ha eliminato Matteo Berrettini in due set. Il capitolino ci ha messo tutto il primo set per entrare in partita (1-6) e la sua reazione è arrivata troppo tardi nel secondo finito al tie-break.