Sinner supera anche l’esame Marozsan, vittoria in due set e semifinali a Pechino: “Contento di come ho lottato”

Pechino, 29 settembre 2025 – Ogni partita è un test. Ogni punto può diventare un esperimento . In quella piccola rivoluzione che Jannik Sinner sta provando a portare nel suo gioco anche un match contro il numero 57 al mondo diventa una prova per il futuro.

La sfida vinta con Marozsan (successo numero 40 in stagione) a Pechino (6-1, 7-5) porta un 90% del 'vecchio' Sinner e forse un 10% di novità: non eccessive in questo caso. Una partita impostata maggiormente sul fondo e una grande incisività della seconda di servizio fanno volare l'altoatesino in semifinale. Qualche incertezza ed errore di troppo ancora sporcano la prestazione di Jannik. “Ho sbagliato un paio di cose alla fine, ho faticato a tenere il servizio ma sono contento per come ho lottato”, ha detto Sinner a caldo.

L'ungherese si presenta con due prime di servizio vincenti e un ace di seconda. Sinner dipinge con servizio e palla corta . E alla risposta ? L'azzurro è incisivo come sempre: piazza il rovescio sulla riga, induce l'ungherese al doppio fallo con la sua pressione da fondo e dopo un'altra bordata in risposta già strappa il servizio all'avversario alla seconda palla break.

Jannik non eccellente sulle percentuali al servizio (50% di prime palle). Marozsan un po' in confusione lo aiuta a tenere la testa avanti in partita: nel quinto game commette pure il suo secondo doppio fallo e lancia l' altoatesino (che si concede pure una puntata a rete) verso il break del 4-1.

La 'botta' al servizio resta in campo solo il 47 per cento delle volte. Ma Sinner riesce a fare la differenza grazie a una robusta seconda , anche quando si trova 0-30 sulla propria battuta. Il secondo ace della partita arriva poi provvidenziale per chiudere i conti. Al gioco successivo mette in campo il solito pressando nel turno di battuta dell'ungherese e alla seconda chance chiudendo 6-1 il primo parziale.

E' a inizio secondo set che il numero 2 al mondo trova maggiore continuità al servizio. Le prime servite sfiorano l'80% (61% però a fine parziale), Jannik varia meno rispetto a quanto fatto con Atmane, ma da fondo resta implacabile, soprattutto dalla parte del dritto. Quando è alla battuta invece gli capita spesso di trovarsi sotto 0-30 , ma poi di riuscire a rientrare grazie a 4 punti consecutivi e all' incisività del servizio , come accade nel quinto gioco. E puro nel settimo, dove l'azzurro si salva con una prima al centro, un lob millimetrico e ancora una volta la seconda di servizio.