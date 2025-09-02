Sinner-Musetti, i precedenti. Lorenzo non ha mai vinto un set contro Jannik

New York, 2 settembre 2025 – Per la prima volta due italiani, uno contro l’altro, ai quarti di finale degli Us Open. Significa che l’Italia avrà sicuramente un rappresentante in semifinale. Il grande appuntamento sarà nella giornata di mercoledì 3 settembre quando a Flushing Meadows si affronteranno i due migliori tennisti italici delle graduatorie: Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Il primo ha demolito agli ottavi Bublik, lasciandogli le briciole, il secondo, dopo aver sconfitto Cobolli, ha fatto altrettanto con lo spagnolo Munar. Adesso, i due azzurri si affronteranno nei quarti e il vincente aspetterà uno tra Auger Aliassime e De Minaur. Parte la rincorsa al titolo

Sinner favorito, non solo dalla classifica

Non solo la classifica, non solo la solidità sul cemento, che in teoria non è la superficie di Musetti, ma anche i precedenti. Sicuramente, Sinner dal punto di vista tecnico può arginare le variazioni di Musetti, soprattutto può prendere il sopravvento da fondo campo e rispondere meglio al servizio rispetto a quanto possa fare Lorenzo. Inoltre, si gioca sul cemento, che è la superficie dove Jannik si esprime meglio e dove il suo tennis esplode in tutta la sua prepotenza. Dicevamo anche dei precedenti, che sono pochi ma quasi tutti a favore del numero uno al mondo. A parte l’ultimo nel 2023 a Barcellona, vittoria di Musetti ma per ritiro di Sinner senza giocare, gli altri due sono finiti nelle mani dell’altoatesino. Il primo precedente tra i due risale al novembre 2021 sul cemento indoor di Anversa dove prevalse Sinner in due set per 7-5 6-2. Fu una partita quasi perfetta per Jannik che non concesse break nonostante una bassa percentuale di prime di servizio (47%), ma fu soprattutto in risposta, con tre break conquistati a fronte di sette palle break totali, che Sinner prese il sopravvento.

Infatti, l'attuale numero uno vinse il 40% dei punti in risposta sulla prima di servizio e il 50% sulla seconda: una apoteosi. L'altro precedente è stato invece ancora più dominante. Era il 14 aprile 2023 ai quarti di finale di Montecarlo su terra battuta e Sinner vinse in appena 1h16' per 6-2 6-2. Match perfetto di Jannik con 19 vincenti a 10 e 3 errori non forzati a 8, ma soprattutto il 68% di punti vinti a rete e il 52% di punti vinti in risposta. In generale, in quella partita Sinner ha conquistato il 62% dei punti totali (60 su 97). Insomma, per Musetti si prospetta una partita molto dura, che si baserà di gran lunga su una alta percentuale di prime palle di servizio e sulla capacità di reggere le accelerazioni di Sinner per non perdere troppo campo dalla linea di fondo. Lorenzo dovrà cercare di essere aggressivo senza andare fuori giri e i precedenti parlano chiaro, anche per andamento delle sfide e non solo per il risultato finale. In ogni caso, sarà grande festa azzurra a New York dieci anni dopo la finale tutta femminile che vide Flavia Pennetta battere in finale Roberta Vinci.