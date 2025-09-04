Sinner, non c’è scampo per Musetti: battuto in 3 set. Ora semifinale contro Auger Aliassime. “Con Lorenzo ho messo da parte l’amicizia”

New York, 4 settembre 2025 - Il derby italiano agli Us Open va a Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha battuto Lorenzo Musetti in due ore per 6-1, 6-4, 6-2. Una vittoria che lo fa volare in semifinale, dove incontrerà il canadese Felix Auger Aliassime, che ha battuto nei quarti del Cincinnati Open. Prima della partita, Sinner e Musetti si sono allenati in due campi adiacenti fra gli applausi del pubblico presente. Poi l'attesa fino a dopo le 21.30 ora locale per entrare all'Arthur Ashe Stadium. Sinner, in completo blu con manicotto da gomito nero, ha servito nel primo set: se lo è aggiudicato dominando in soli 27 minuti. Nel secondo set Musetti è entrato più in partita: il carrarino è apparso più aggressivo e deciso, soprattutto nel servizio con elevate percentuale di prime, e ha avuto anche una palla break (non concretizzata grazie ad un ace di Sinner). Nonostante lo scatto, il tennista toscano ha ceduto in 48 minuti il secondo set al numero uno al mondo. Il terzo set è iniziato subito con un break a favore dell'altoatesino, che poi si è difeso molto bene (annullando varie palle per il controbreak) e ha chiuso senza ulteriori problemi.

Le parole di Sinner

"Ci conosciamo molto bene" con Musetti: "veniamo dallo stesso paese" e quando si gioca "accantoniamo l'amicizia", poi "stretta di mano e passa tutto", ha detto Sinner, definendo la sua performance in campo "buona". A chi gli chiedeva cosa la partita contro Musetti volesse dire per il tennis italiano, Sinner ha risposto: "Siamo molto orgogliosi di essere italiani: gli italiani sono ovunque. E' bello essere italiani".

"Sono molto contento di essere arrivato alle semifinali di un altro grande slam", ha poi detto Jannik. "Oggi io sono partito bene e" per Lorenzo Musetti "non è stato facile poi rientrare in partita. Ho cercato di leggere il suo gioco. Non sono entrato in partita pensando a un derby ma pensando che giocavo contro il numero 10 al mondo", ha aggiunto il tennista altoatesino. A chi gli chiedeva del tifoso che, alla fine della scorsa partita, ha cercato di aprirgli la borsa, Sinner ha risposto: "non mi era mai capitato, ho cercato subito di capire se aveva preso qualcosa perché avevo il telefono, il portafoglio. Ma la security fa un lavoro fantastico".

Durante l'incontro il giudice di gara Greg Allensworth è stato costretto a interrompere brevemente la partita in due occasioni nel secondo set per domare la folla. "Questo non è il momento per un selfie", ha detto alla seconda interruzione rivolgendosi a un gruppo di fan chiassoso. Sugli spalti il pubblico era numeroso e si è fatto sentire. Fra i vip presenti ancora Anna Wintour, mentre l'attore e regista John Turturro si è messo per qualche minuto al lavoro, sostituendo uno dei cameraman della tv.

Le parole di Musetti

"Sono rimasto impressionato da Jannik oggi, mi ha spinto al limite. E' migliore di me, e lo ha dimostrato. Ha strameritato", ha detto Lorenzo Musetti, sottolineando che "Jannik ha vinto su tutti gli aspetti. Non avevo mai giocato di notte e credo ci sia parecchia differenza. Non sono mai riuscito a trovare una quadra di gioco che gli abbia dato fastidio". "Il secondo set è quello in cui ho servito meglio. Quando ho avuto due palle break di fila, avrei potuto rischiare un po' di più. L'unico rimpianto che posso avere è quello di non essere riuscito a ingabbiarlo nel mio gioco. Ero sempre un po' in balia del suo gioco", ha analizzato Musetti. "Io non l'ho messo tanto in difficoltà stasera. Credo che sicuramente una chiave è quella di servire veramente bene per avere una chance di avere uno scambio. E' opprimente da fondo. E' solidissimo, concede pochissimo da fondo. Ho sbagliato anche tanto. Carlos" Alcaraz "forse è l'unico che in una condizione ottimale può dargli fastidio".