Sinner numero 1, missione possibile. Norrie batte un Alcaraz in riserva

Jannik debutta con Bergs a Parigi, se vincerà il torneo sarà in testa alla classifica. Bolelli-Vavassori a Torino

di GABRIELE TASSI
29 ottobre 2025
Jannik Sinner, 24 anni, è a caccia del suo primo titolo al ’mille’ di Parigi

Jannik Sinner, 24 anni, è a caccia del suo primo titolo al 'mille' di Parigi

"I tennisti non sono supereroi", diceva Zizou, "nemmeno Sinner o Alcaraz", detto fatto. La convinzione è l’arma impropria di Bergs, ragazzo di 26 anni col nome di Zidane, primo ostacolo sulla strada di Jannik verso il titolo del master 1000 di Parigi. E forse un po’ ha ragione, perché la sua massima di qualche tempo fa, ieri ha fatto di Carlitos una vittima eccellente. Subito stoppato in tre set (6-4, 3-6, 4-6) da Cameron Norrie, colpo di scena che rilancia Jannik verso il numero 1. Qualcosa di "impossibile – diceva ieri pomeriggio, prima della partita, l’azzurro – non ci sto pensando, sarà l’obiettivo della prossima stagione". In realtà gli ’basterebbe’ vincere la coppa a Parigi. "C’è un torneo a cui ancora guardo ed è quello di Torino, ma prima c’è questo". Si parte sul centrale parigino ristrutturato: è oggi (non prima delle 13,20) contro quel 26enne Belga che da un po’ ci prova, almeno fuori dal campo, a fare il supereroe: infatti supporta progetti sportivi in Burundi, inviando pacchi di attrezzature. Somiglia un po’ a ciò che Sinner si è proposto con la sua Fondazione, nata da qualche mese con l’obiettivo di supportare l’educazione dei ragazzi attraverso lo sport. Intanto però l’azzurro non dimentica i colleghi: ha criticato gli Slam, accusandoli di ignorare le richieste avanzate dai migliori giocatori e giocatrici del circuito in tema di premi in denaro e benefit sociali per gli atleti di livello inferiore. Secondo quanto riportato dal quotidiano Guardian, le proposte avanzate ad agosto — che prevedevano una revisione dei premi e un sistema di sostegno più equo — sono state respinte. I tornei hanno motivato il rifiuto citando una causa legale in corso con la Professional Tennis Players Association (PTPA). "Nulla impedisce però agli Slam di affrontare ora temi come pensioni e assistenza sanitaria", ha aggiunto Jannik.

Nel frattempo l’Italia festeggia l’ennesimo en-plein alle finals di di fine anno. Sì, perché la coppia Bolelli-Vavassori ha centrato ieri (battendo 6-2, 6-4 Gonzalez-Pel) la qualificazione al ’master’ di Torino. Ora l’Italia ha almeno un rappresentante per categoria: Sinner nel singolare maschile, i doppisti appena citati, Jasmine Paolini nel singolare femminile e in doppio con Sara Errani, proprio come l’anno scorso. Intanto sono stati sorteggiati i gironi delle Wta Finals: Jas è stata inserita nel gruppo ’Steffi Graf’ con Sabalenka, Pegula e Gauff. Nel gruppo Serena Williams ecco Swiatek, Anisimova, Rybakina e Keys.

All’appello azzurro manca ora solo Lorenzo Musetti: ancora in ballo fra lui e Auger-Aliassime l’ottavo posto a Torino. Oggi (15,30) derby azzurro con Sonego per centrare gli ottavi, partite in diretta Sky. Ieri Cobolli ko contro Shelton (7-6(4), 6-3).

