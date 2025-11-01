Sinner, il numero 1 torna a un passo: Zverev ko e finale a Parigi

Parigi, 1 novembre 2025 – E chi lo sapeva che da Vienna già si vedeva Parigi. A sei giorni dalla finale dell’Atp 500 nella città della musica il destino si compie ancora in favore di Jannik Sinner, che al ‘mille’ francese batte un acciaccato Alexander Zverev 6-0, 6-1.

In arrivo ora l’ultimo atto del torneo che può stravolgere un finale di stagione, con anche la chance di dare una mano a Lorenzo Musetti. L’avversario è Auger Aliassime che ha sconfitto Bublik 7-6 (3), 6-4, superando all’ottavo posto nella race per Torino il carrarino. Domani il giorno della verità: se il canadese alzerà la coppa sarà matematicamente qualificato al torneo dei maestri del 9-16 novembre. Per Lorenzo Musetti l'ultima possibilità di staccare il pass è all’Atp 250 in programma la settimana prossima ad Atene, dovrà però sperare che Aliassime non vinca a Parigi.

Settimana strana e cruciale, quella che si concluderà domani. Tanti minuti di gioco sulle gambe di Zverev, che a fatica (incontri maratona con Ugo Carabelli e Medvedev) si è piano piano abituato alla particolare superficie di Parigi. Difficoltà anche per Jannik, però seppellite sotto la solidità del suo gioco, in fatto di punteggio non si sono praticamente viste.

E Sinner prova subito a prendere il tempo al tedesco. La partita inizia, colpo su colpo, in un duello da fondo a ritmi altissimi: Zverev sbaglia troppo, Jannik taglia lo scambio avanti 30-15 con una palla corta e si procura due palle break sfruttando la seconda occasione per salire avanti 1-0. L’azzurro impeccabile invece nel suo primo turno di battuta: infila tre punti su tre con la prima di servizio. Oggi, fra i due, il più appesantito sulle gambe pare proprio Sascha, spesso messo in difficoltà dalle risposte brucianti di Sinner: è con un vincente incrociato (e strettissimo) di dritto che l’azzurro mette a segno il secondo break. Zverev sconsolato, Jannik compatto: il tedesco non riesce a sbloccare la propria casella del punteggio mentre il 24enne di Sesto Pusteria vola rapido sul 5-0. L’azzurro tiene alto il ritmo e il suo gioco resta un fiume in piena: severo il 6-0 del primo set all’avversario che, affaticato dalla settimana complicata, non tiene il passo.

A fatica Zverev si sblocca a inizio secondo parziale, costretto anche ad annullare una palla break al cambio campo, chiede anche l’intervento del medico (poi prenderà una pastiglia dopo essersi misurato la glicemia). A fare la differenza la quantità d’errori del teutonico, oltre all’efficacia in risposta di Sinner. Sascha vince appena 2 dei 5 punti giocati sulla sua seconda e l’azzurro azzanna subito il break: 2-1. Ridotte al lumicino le energie del tedesco, che pare quasi rassegnato davanti allo strapotere dell’avversario (Jannik nel frattempo confeziona un altro break). Il 6-1 finale c’è, ed è in fondo alla discesa.