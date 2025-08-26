Fino a quando Sinner sarà numero uno Atp? Alcaraz agli Us Open 2025 lo supera se… Le combinazioni

New York, 26 agosto 2025 - Oltre che da campione in carica, Jannik Sinner si presenta al via dell'edizione 2025 degli Us Open da numero uno del mondo. Ieri è cominciata la 64esima settimana consecutiva in cui l'altoatesino guarda tutti dall'alto al basso nel ranking, ma il suo regno potrebbe presto finire. Già, perché Carlos Alcaraz ha l'occasione di superarlo al vertice in questo torneo. Ma facciamo un passo indietro. Prima del Masters 1000 di Cincinnati, il nostro portacolori vantava 3.430 punti di vantaggio sul rivale spagnolo. L'esito della finale fra i due in Ohio, con l'azzurro costretto a ritirarsi, ha fatto sì che il margine scendesse a 1.890 punti, a causa dei 1.540 punti persi da Sinner. Il che ha portato l'iberico a diventare virtualmente il nuovo numero uno della classifica una volta cominciati gli Us Open, con un vantaggio di 60 punti rispetto all'altoatesino. Questo perché il classe 2003 a New York deve scartare appena 50 punti, alla luce dell'eliminazione al secondo turno di un anno fa, contro i 2.000 di Jannik, che detiene il titolo.

La difesa di Jannik

Con Alcaraz che ha superato al primo turno Reilly Opelka, Sinner è costretto almeno a qualificarsi al terzo turno per mantenere accese le speranze di difendere la prima posizione al termine della manifestazione a stelle e strisce. In caso di trionfo finale dello spagnolo, il classe 2001 dovrebbe automaticamente cedere lo scettro. Stesso discorso a parità di risultato.

Davanti a sé l'italiano ha due strade per conservare il primo posto: vincere il torneo oppure totalizzare 60 punti in più del rivale, il che significa superare un turno in più di Carlos. All'iberico quindi basterebbe pareggiare il risultato di Sinner, ma in caso di finale fra i due dovrebbe battere Jannik per riprendersi la vetta del ranking. Insomma, ci sono buonissime possibilità che l'atto conclusivo a Flushing Meadows non metta solo in palio il titolo di campione, ma anche la cima della classifica mondiale.