Sinner contro Atmane a Cincinnati: dove vederla in tv e orari. In palio la finale

Cincinnati, 16 agosto 2025 - Jannik Sinner vede da vicino il traguardo della seconda finale consecutiva al Masters 1000 di Cincinnati, dove potrebbe andare in scena l'ennesima finale con Carlos Alcaraz (atteso dal duello con Alexander Zverev). Prima però c'è da battere la sorpresa Terence Atmane, 136° al mondo, contro il quale l'azzurro non ha mai giocato contro. Il francese, partito dalle qualificazioni, nel tabellone principale del torneo dell'Ohio il giapponese Yoshihito Nishioka, il nostro Flavio Cobolli, il brasiliano Joao Fonseca, l'americano Taylor Fritz e il norvegese Holger Rune. Un percorso contraddistinto quindi da affermazioni a dir poco clamorose, che gli hanno permesso di raggiungere il miglior risultato in carriera. Ma il classe 2002 non sembra sazio. "Ora voglio lottare in semifinale, il lavoro non è ancora finito, credo di poter battere chiunque. Ma sono anche consapevole che chiunque potrà battermi, questo è il tennis. Ovviamente penso di poter battere Jannik, altrimenti non sarei qui", ha detto Atmane dopo l'ultimo successo. Il pronostico però pende nettamente dalla parte dell'altoatesino, che nei quarti di finale ha superato senza problemi il canadese Félix Auger-Aliassime.

I precedenti di Sinner a Cincinnati

L'altoatesino è campione in carica del Masters 1000 di Cincinnati. Nella passata edizione del torneo a stelle e strisce, l'azzurro ha avuto la meglio nell'ordine di Alex Michelsen, Jordan Thompson (a tavolino), Andrej Rublev e Alex Zverev, accedendo così all'atto conclusivo, dove ad arrendersi è stato Frances Tiafoe per 7-6, 6-2. Prima del trionfo del 2024, Sinner a Cincinnati aveva raggiunto al massimo gli ottavi di finale (nel 2022, perdendo poi contro Felix Auger-Aliassime). Nel 2021 e nel 2023, l'attuale numero uno del mondo aveva dovuto cedere il passo nei sedicesimi di finale rispettivamente a John Isner (5-7, 7-6, 6-4) e Dusan Lajovic (6-4, 7-6).

Mancino 23enne francese è numero 136 Atp, ha battuto anche Fritz

Orario e dove vedere l'incontro

Il match fra Sinner e Atmane è in programma oggi, sabato 16 agosto. Trattandosi del terzo match dopo le semifinali del doppio maschile, non comincerà prima delle 21 (ora italiana). La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport Tennis (203), e in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Paolini in semifinale

L’Italtennis celebra anche il passaggio del turno di Jasmine Paolini. Come un motorino inesauribile, che va sempre a tutta e non si spegne mai, l’azzurra approda in semifinale sia nel torneo di singolare, sia nel doppio con la fida Sara Errani. Nella notte italiana, ha avuto la meglio in rimonta sulla numero 2 al mondo, Coco Gauff, che nonostante lo status è diventata una tra le due vittime preferite. Dopo Stoccarda e Roma, Paolini ha infatti sconfitto per la terza volta consecutiva la statunitense, imponendosi per due set a uno (2-6, 6-4, 6-3) dopo ben due ore e due minuti di gioco, regalandosi la terza semifinale stagionale in un Wta 1000 dopo Miami e Roma.