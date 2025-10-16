Sinner oggi contro Djokovic: a che ora e dove vedere il Six Kings Slam 2025

Riad, 16 ottobre 2025 – Sono delineate le semifinali del Six Kings Slam 2025, ricco torneo di esibizione tra i migliori sei giocatori al mondo. Jannik Sinner, partito dal turno preliminare, ha eliminato in due rapidi set Stefanos Tsitsipas (6-2 6-3) e troverà questa sera Nole Djokovic, che ha avuto un bye al primo turno esattamente come Carlos Alcaraz che invece affronterà Taylor Fritz, vincitore della partita contro il tedesco Alexander Zverev per 6-3 6-4. Partono dunque le semifinali, con alle 18.30 la sfida tra Carlos e Fritz e alle 20 circa quella tra Nole e Jannik. In palio non c’è solo la gloria per un torneo ristretto ai migliori tennisti in circolazione, ma anche un arricchimento non indifferente del conto in banca. 1.3 milioni di quota fissa per ogni partecipante, mentre il vincitore finale incasserà altri 3.9 milioni di euro. Insomma, il Six Kings Slam non darà punti nella classifica Atp, non è un torneo ufficiale del massimo circuito bensì una esibizione, ma a livello economico vale sostanzialmente come un torneo del grande slam. Tutti ci tengono.

Jannik Sinner in azione

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Sono dodici i precedenti tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e con una netta inversione di tendenza. I primi quattro, infatti, sono stati vinti dal serbo tra il 2021 e il 2023 sia sul duro, sia sulla terra e anche sull’erba di Wimbledon, poi l'azzurro ha messo le marce alte. Prima vittoria di Sinner alle Finals 2023 in tre set nel girone, mentre in finale prevalse Djokovic in due. Il punto di svolta nella Coppa Davis 2023 con quella incredibile partita vinta al terzo set da Jannik con match point contro annullato e da lì in avanti il tennista azzurro non ha mai più perso con Nole. Sono sei vittorie in fila su tutte le superfici tra cemento, (Australian Open, Shanghai, Six Kings 2024), terra (Roland Garros) ed erba (Wimbledon 2025). In sei partite Jannik ha vinto 15 set contro i soli 3 di Djokovic.

Jannik Sinner

Dove vedere Sinner-Djokovic

Il programma delle semifinali del Six Kings Slam inizia a Riad alle ore 18.30 con la prima partita tra Alcaraz e Fritz, mentre la seconda semifinale tra Sinner e Djokovic si giocherà attorno alle 20. Tutto il torneo è una esclusiva della piattaforma Netflix, visibile su smart tv e anche dal bouquet Sky nella sezione app.

Novak Djokovic

Sinner: “Djokovic un esempio”

"E' bello tornare qui, vedere tanta gente venuta qui per seguire la partita. Il primo incontro non è mai facile, è un campo indoor strano perché la palla rimbalza tanto: con le palle nuove è rapido poi si rallenta un po'": questo il commento di Jannik Sinner dopo la vittoria nel quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas. "Ci conosciamo meglio io e Stefanos, con il tempo siamo migliorati. So meglio adesso come affrontarlo tatticamente, come gestire le partite con lui. Cerco di essere aggressivo in risposta, poi credo di aver servito bene nei momenti importanti", ha aggiunto Sinner nel post partita.

In semifinale sfiderà Novak Djokovic. "Novak è un esempio, ha ancora fame di vittoria: è bello avere un campione come lui che compete ad alto livello nel circuito, lo sport ha bisogno di questo. Sarà una partita complicata, ci siamo affrontati tante volte. Cercheremo di giocare il tennis migliore possibile e vedere come andrà. Siamo qui soprattutto per divertirci e per divertirvi, per portare del buon tennis al pubblico", ha detto Jannik. Le condizioni di gioco, e la distanza breve rispetto agli Slam, ha detto l'altoatesino, "penso possano aiutare Djokovic. E' in forma incredibile, e non si può sottovalutare questo aspetto. Sarà anche un gioco mentale, e da questo punto di vista è uno dei più forti che abbia mai giocato a tennis". In prospettiva, Sinner potrebbe ritrovare in finale Carlos Alcaraz, suo avversario nella sfida per il titolo negli ultimi tre Slam della stagione. "E' bella la rivalità con Carlos, ci sono tante dinamiche. In campo cerchiamo di dare il meglio, siamo comunque buoni amici fuori. Cerchiamo sempre di spingerci l'un l'altro a migliorarci".