Sinner oggi, dopo il no alla Davis, affronta Altmaier nell’Atp di Vienna: orario e dove vederla in tv

Vienna, 22 ottobre 2025 – Ha fatto scalpore il no alla Davis, ma ora è tempo di far parlare il campo e ritrovare la concentrazione. No di Jannik Sinner alla nazionale azzurra, dopo due successi nelle Final Eight a Malaga, e un percorso incentrato sulle Atp Finals di Torino di novembre, poco prima della Davis, e poi riposo e allenamenti per arrivare al massimo della forma agli Australian Open, dove cercherà di confermare il titolo e soprattutto trovare i miglioramenti necessari per battere Carlos Alcaraz dopo la sconfitta in finale agli Us Open. Una scelta logica quella di Jannik, perno della nazionale nel 2023 e nel 2024 – dove ha riportato un trofeo che mancava da quasi cinquant’anni – soprattutto per gestire il proprio fisico e preparare un piano di allenamenti che gli consenta di implementare il proprio gioco in vista dei trofei più importanti del 2026. Prima, però, c’è la fase autunnale di stagione che porterà verso le Atp Finals. La marcia di avvicinamento di Sinner verso quello che una volta era chiamato il Master parte oggi da Vienna dove ai sedicesimi di finale affronterà il tedesco Altmaier.

I precedenti

Jannik arriva al torneo austriaco dalla vittoria al Six Kings Slam in finale su Carlos Alcaraz, in un torneo dominato dall’inizio alla fine. Ma questi sono stati anche i giorni delle polemiche dopo il suo no alla Davis, per preferire la preparazione verso Melbourne 2026, e sicuramente tornare a giocare può aiutare Sinner a lasciar da parte tutte le faccende extra campo. Jannik inizia questo pomeriggio da Vienna, non prima delle 17.30, contro il tedesco Altmaier, numero 51 delle classifiche e che in passato ha già sconfitto l’altoatesino. Sono tre i precedenti tra i due. Sul veloce, vittoria di Jannik in 5 set agli Us Open 2022 e a Shanghai qualche settimana fa (3-6 3-6), mentre l’unica vittoria di Altmaier risale al Roland Garros 2023 sempre in cinque set in una maratona di cinque ore e mezza per 6-7 7-6 1-6 7-6 7-5. Insomma, una partita a cui prestare massima attenzione. Il vincente di questa sfida affronterà negli ottavi il vincente del match tra Cobolli e Machac.

Dove vederla in tv

La partita tra Sinner e Altmaier è in programma nel pomeriggio di Vienna non prima delle ore 17.30 con diretta a pagamento. Sarà Sky Sport a trasmettere live la partita tramite i canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis. In streaming su Sky Go e Now Tv. Leggi anche - Il no di Sinner vale il futuro, vuole cautelarsi: calendari da robot