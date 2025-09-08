Sinner mastica amaro dopo la sconfitta e riparte: “Lavorerò per migliorare e tornare in vetta al mondo”

New York, 8 settembre 2025 – Jannik Sinner mastica amaro dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale degli Us Open, che gli è costata anche la vetta della classifica mondiale, ora dominata dal 22enne spagnolo.

Il campione altoatesino analizza a mente fredda i motivi del ko sul cemento americano.

"Non ho iniziato la partita come me la ero immaginata. A volte può succedere. Mi sono ritrovato poi un set pari e di nuovo nel terzo parziale sono partito male. Contro Carlos quando sei in questa posizione non è facile uscirne fuori. E' stata una lezione sicuramente importante: cerchiamo ora di fare dei passi in avanti per la prossima volta. Semplicemente lui ha giocato un po' meglio di me e questa è stata la differenza".

Bruce Springsteen e Sting alla finale degli Us Open 2025

Il tennista azzurro ha continuato: “Considerando tutto, la stagione che sto facendo è incredibile, con tantissimi alti e pochi bassi. Ci sarà ora tanto lavoro da fare per migliorare ancora. Se mi si chiede un colpo dove posso far meglio rispondo di sicuro il servizio. Ho fatto fatica sulla battuta un po' in tutto il torneo di New York: non sono riuscito a servire bene e nel modo giusto. Anche così comunque mi sono ritrovato in finale a lottare per un'altra coppa", ha aggiunto Sinner.

These two 💙 pic.twitter.com/6X7CKY75YV — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

E pensa a cosa c’è da cambiare nel suo gioco per tornare in vetta al ranking mondiale: "Cambieremo qualche cosa tecnicamente. Adesso volo a Pechino: lavoreremo tanto e non penseremo al risultato lì. L'obiettivo è essere pronti per Shanghai e, soprattutto, per Torino. C'è tanto lavoro da fare ma il bello è anche questo", ha detto ancora Jannik, che deve difendere i punti conquistati nel 2024 con i successi centrati proprio nel Masters 1000 di Shanghai e nelle Atp Finals, in scena anche quest'anno alla Inalpi Arena nel capoluogo piemontese.

Anna Wintour e Bruce Springsteen

"Quando giochiamo entrambi al nostro miglior livello ne esce una partita come quella di Parigi. Quando invece uno con tanta qualità riesce ad andare sopra l'altro viene fuori una finale come quella di New York. Secondo me lui ha fatto un torneo incredibile, senza perdere nemmeno un set per arrivare in finale ed è arrivato con tanto margine al match decisivo", ha puntualizzato l'altoatesino. "Il posto di numero uno al mondo è andato. Ora sono al secondo gradino. L'obiettivo è migliorare e riprendere la vetta del ranking Atp", ha concluso il 24enne.

Anna Wintour e Bruce Springsteen

Del resto, già subito dopo la sconfitta, Sinner non si è nascosto, guardando avanti con la lucidità e l’onestà che lo hanno sempre contraddistinto. "Devo uscire dalla comfort zone. Cambiare qualcosa nel mio gioco, e provarlo in partita nei tornei meno importanti: anche rischiando di perdere", ha ammesso l’azzurro. Nessuna scusa, solo l'analisi di chi sa che per continuare a crescere occorre osare. La finale di Flushing Meadows ha avuto due protagonisti: "La finale l'ha vinta Carlitos o l'ha persa Jannik? Tutte e due. Credo tutto sommato di aver fatto una buona partita, ho cercato fino all'ultimo di stare nel match. Ma alcune cose non sono andate come volevo: se servi una prima sotto il 50%, sei sempre sotto pressione; sulla risposta ho fatto troppo poco. E qualche errore: non sono mica una macchina. Lui, al contrario, ha giocato un match molto buono. È stato pulito, ha fatto molte cose diverse che hanno cambiato la partita".

Alcaraz, ha spiegato Sinner, ha avuto il merito di variare continuamente il gioco: "Questa è una cosa che sa fare benissimo, è il suo stile: batte e viene a rete, attacca da lontano, fa una palla corta, usa lo slice. È veramente bravo in questo. Non diventerò mai come lui. Ma adesso tocca comunque a me cambiare il gioco, fare cose diverse: però devo provarle, abituarmi. Quando? Nei primi turni, magari non proprio degli Slam: negli altri tornei. Se è il caso, rischiare di perdere degli incontri: come fa Carlos. Però esercitarmi, e acquistare quella fiducia - ad esempio, nel servire una seconda palla più forte - che poi ti serve per giocare nei momenti importanti".

Il punto di partenza resta comunque la solidità dal fondo: "Dal fondo mi sembra di essere abbastanza solido (sorride), colpisco forte la palla. Ora devo accettare di fare qualcosa di diverso: dettagli che possono fare la differenza. In questo torneo non ho mai usato il serve and volley, pochissimo le palle corte: vinci senza grandi difficoltà le altre partite, ma poi all'improvviso ti trovi di fronte uno come Carlos, senza punti deboli, e non hai soluzioni. E allora, cambiare. Ma non con l'unico obiettivo di battere Carlos, no: per diventare un giocatore migliore. Ci vorrà pazienza. Ma ci arriveremo". Quanto alla condizione fisica, dopo i problemi accusati nelle settimane precedenti, Sinner rassicura: "Fisicamente sto abbastanza bene. Non è quello il problema. Però, non fraintendetemi: sono molto contento della mia stagione, posso esserne orgoglioso. Due Slam vinti, altre due finali perse lottando. Sono felice, e ora voglio finire la stagione nel modo migliore possibile". Un messaggio chiaro: New York non è un punto di arrivo, ma una tappa di crescita. Sinner sa di dover rischiare per allargare il proprio repertorio, e con la pazienza che lo contraddistingue promette di tornare più completo e competitivo.