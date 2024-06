Sinner oggi in tv: orario e dove vedere la sfida con Struff ad Halle

Halle, 21 giugno 2024 - Jannik Sinner ha nel mirino la semifinale del Terra Wortmann Open di Halle, che sarebbe anche la 30esima semifinale in carriera nel circuito Atp. Dopo aver sconfitto non senza qualche difficoltà l'olandese Tallon Griekspoor e l'ungherese Fábián Marozsán, entrambi messi ko dopo tre set, l'azzurro si appresta ad affrontare Jan-Lennard Struff nei quarti dell'Atp 500 tedesco. Il classe '90, che occupa la 41esima posizione del ranking mondiale, è reduce dai successi ai danni di Luciano Darderi (battuto in rimonta) e del greco Stefanos Tsitsipas, quest'ultimo mandato al tappeto con un doppio 6-4 negli ottavi di finale.

I precedenti fra Sinner e Struff

Sinner e Struff si sono sfidati in due occasioni, entrambe nel 2024. Il bilancio sorride al numero uno del mondo, che ha avuto la meglio del tedesco sia nei sedicesimi di finale di Indian Wells (affermazione per 6-3, 6-4) che negli ottavi di finale di Montecarlo (vittoria per 6-4, 6-2). Quello di oggi sarà il primo confronto sull'erba.

I precedenti di Sinner ad Halle

L'altoatesino ha preso parte al torneo di Halle, prima di questa edizione, unicamente nel 2023, quando il suo percorso si è fermato ai quarti di finale contro Aleksandr Bublik a causa di un problema muscolare alla gamba sinistra occorsogli nel corso del secondo set (il kazako era avanti 7-5, 2-0). In precedenza, l'attuale numero 1 del mondo si era imposto ai danni del francese Richard Gasquet e del connazionale Lorenzo Sonego.

Dove vedere la sfida

La partita tra Sinner e Marozsán, valida per il secondo turno dell'Atp 500 di Halle, si gioca oggi (venerdì 21 giugno): trattandosi della terza in programma sul Campo Centrale della OWL Arena di Halle (Germania), inizierà non prima delle 14:45. L'incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (in particolare su Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now.

