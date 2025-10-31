Sinner oggi a Parigi contro Shelton: orario e dove vederla in tv. Quarti trappola per Jannik

Parigi, 31 ottobre 2025 - A dividere Jannik Sinner dalla sua prima semifinale in carriera al Parigi Masters c'è Ben Shelton. Dopo aver avuto la meglio del belga Zizou Bergs (6-4, 6-2) e dell'argentino Francisco Cerundolo (7-5, 6-1), il numero 2 del mondo trova oggi sulla sua strada l'americano, che nel corso della manifestazione ha eliminato un altro italiano, ossia Flavio Cobolli, ko 7-6, 6-3 nei sedicesimi di finale. Nel turno successivo il classe 2002 ha invece regolato il russo Andrej Rublev, sconfitto 7-6, 6-3. Non sarà un match facile, sulla carta, per l’azzurro. Jannik con Cerundolo ha mostrato tutte le fragilità del momento, compresa una fiducia non esattamente straripante. La sensazione è che qui a Parigi, dove non ha mai ottenuto risultati di rilievo, stia cercando la quadra per arrivare alle Atp Finals tirato a lucido. E Shelton, nei quarti, è da un lato l’avversario ideale per completare il percorso, dall’altro una trappola per la ri-scalata alla vetta del ranking Atp.

Jannik Sinner durante gli ottavi di finale dell'Atp di Parigi, vinti contro l'argentino Francisco Cerundolo (Ansa)

I precedenti

Sarà l'ottava volta che Sinner e Shelton si sfideranno. Dopo aver ceduto il passo all'avversario per 2-6, 6-3, 7-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai del 2023, l'azzurro ha sempre festeggiato il successo. Il nostro portacolori si è imposto, sempre nel 2023, a Vienna nei sedicesimi di finale (7-6, 7-5) e poi nel 2024 negli ottavi di Indian Wells (7-6, 6-1), a Wimbledon, nella partita valevole per gli ottavi (6-2, 6-4, 7-6) e negli ottavi di Shanghai per 6-4, 7-6. In questo 2025, l'italiano ha avuto ragione dell'americano nel match valido per la semifinale degli Australian Open con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-2 e nei quarti di Wimbledon per 7-6, 6-4, 6-4. Sono 15 i parziali consecutivi vinti da Sinner.

Ben Shelton in azione durante gli ottavi di finale contro Rublev a Parigi (Ansa)

I precedenti nel torneo

Sinner non prendeva parte al torneo francese da due anni, quando la sua corsa si fermò negli ottavi di finale, in quanto il nativo di San Candido si ritirò dopo aver avuto la meglio dell'americano Mackenzie McDonald nei sedicesimi. Nelle due edizioni precedenti, invece, Jannik è stato sconfitto al debutto: nel 2022 dallo svizzero Marc-Andrea Hüsler e nel 2021 da Carlos Alcaraz, in quello che è stato il primo confronto fra l'italiano e lo spagnolo.

Orario e dove vedere la partita

Il match fra Sinner e Shelton è in programma oggi, venerdì 31 ottobre, con inizio fissato non prima delle 19, trattandosi della terza partita di giornata sul campo Centrale (dove si comincerà a giocare alle 14), che farà seguito a quella fra Alex de Minaur e Alexander Bublik. Il duello fra l'italiano e lo statunitense verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.

