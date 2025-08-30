A che ora gioca Sinner oggi agli Us Open: dove vedere il match contro Shapovalov

New York, 30 agosto 2025 - Dopo le affermazioni convincenti ai danni del ceco Vit Kopriva e dell'australiano Alexei Popyrin, entrambi messi ko in tre set, Jannik Sinner si appresta ad affrontare Denis Shapovalov nel match valido per il terzo turno degli Us Open 2025. Il canadese, testa di serie numero 27, è reduce dai successi contro l'ungherese Marton Fucsovics e il francese Valentin Royer, concedendo solo un set al transalpino. L'azzurro invece non ancora perso neppure un parziale in questa edizione del torneo americano.

Il precedente

Fino a questo momento, Sinner e Shapovalov si sono affrontati in un'occasione, che risale al 2021, quando si trovarono di fronte nel match valevole per il primo turno dell'edizione 2021 degli Australian Open. A imporsi, dopo una battaglia durata cinque set, fu Shapovalov, vittorioso con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4.

Le dichiarazioni

“E’ un giocatore difficilissimo da affrontare, ha tanto potenziale, serve molto bene, è molto molto talentoso, dovrò stare attento - il commento di Sinner in vista dell'incontro - Sarà una partita abbastanza tattica, secondo me, fino ad un certo punto, è fondamentale che inizi a servire meglio ora, perché comunque contro un giocatore del genere sarà molto importante. Sicuramente cercherò di avere una buona intensità da fondocampo, di essere solido, ma di spingere in maniera giusta e, ripeto, spero di riuscire a rispondere a più palle possibili, lui serve molto bene, speriamo sia una bella partita“. Queste invece le parole di Shapovalov: "Sinner non ha molti punti deboli. Ovviamente è solido da ogni posizione. Dovrò dettare il gioco e cercare di giocare il mio gioco e puntare sui miei colpi. Non mi concederà molto durante la partita. Devo solo sfruttare le opportunità quando si presentano e cercare di rimanere aggressivo. Non devo lasciargli dettare troppo il gioco".

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista oggi, sabato 29 agosto, sull'Arthur Ashe Stadium. La partita del nativo di San Candido, essendo la seconda a partire dalle 17 (ora italiana) dopo il derby fra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, non prenderà il via prima della 19. L'incontro con Shapovalov verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Leggi anche: Us Open, terzo turno fatale per Jasmine Paolini: vince Vondrousova