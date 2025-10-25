Sinner oggi contro de Minaur a Vienna: orario e dove vedere in tv la semifinale
L'australiano va a caccia della prima vittoria contro l'azzurro. Obiettivo seconda finale in carriera a Vienna per il numero 2 del mondo
Vienna, 25 ottobre 2025 - Jannik Sinner va a caccia della seconda finale in carriera all'Atp 500 di Vienna. A dividere l'azzurro da questo traguardo c'è Alex de Minaur, che ha eliminato nel corso del torneo i vari Jurij Rodionov, Filip Misolic e infine Matteo Berrettini, quest'ultimo battuto 6-1, 7-6. Come l'australiano, anche l'attuale numero 2 del mondo non ha perso neppure un set nel corso della manifestazione ed è reduce dall'affermazione ai danni del kazako Aleksandr Bublik, ko 6-4, 6-4. Chi accederà all'atto conclusivo se la vedrà con il vincente della sfida fra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.
I precedenti
Sarà la dodicesima volta che Sinner affronterà de Minaur. Fino a questo momento è stato un monologo azzurro, dato che l'australiano è sempre rimasto a bocca asciutta. Il primo successo del nostro portacolori risale al 2020, quando a Sofia sconfisse l'avversario nel match valevole per i quarti di finale con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1. Dopodiché, i due si sono ritrovati uno contro l'altro nel 2022, prima negli ottavi di finale dell'Australian Open (con il classe 2001 ad avere la meglio per 7-6, 6-3, 6-4) e poi a Madrid, nei sedicesimi di finale (affermazione per 6-4, 6-1 del nativo di San Candido). Nel 2023, Sinner ha mandato al tappeto il rivale sia in finale a Toronto (6-4, 6-1), che nell'atto conclusivo della Coppa Davis (6-3, 6-0). Successo per il numero uno del mondo anche in occasione dello scorso torneo di Rotterdam: vittoria per 7-5, 6-4 dell'italiano nella finale della competizione. Alle Nitto Atp Finals 2024 l'azzurro ha prevalso per 6-3, 6-4, così come lo ha fatto in semifinale di Coppa Davis 2024 per 6-4, 6-4. Inoltre, Sinner e de Minaur si sono sfidati anche alle Next Gen Atp Finals del 2019, quando l'azzurro si impose per 4-2, 4-1, 4-2 nell'atto conclusivo. L'ultimo duello risale alla semifinale dello scorso Atp 500 di Pechino, dove l'azzurro ha avuto ragione dell'avversario con lo score di 6-3 4-6 6-2.
Orario e dove vedere la sfida
La partita fra Sinner e de Minaur, rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 3 del torneo austriaco, è in programma oggi, sabato 25 ottobre, con inizio fissato alle 15, essendo la sfida pomeridiana sul Campo Centrale. Il duello fra l'italiano e l'australiano verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su