Sinner oggi contro de Minaur a Vienna: orario e dove vedere in tv la semifinale

Vienna, 25 ottobre 2025 - Jannik Sinner va a caccia della seconda finale in carriera all'Atp 500 di Vienna. A dividere l'azzurro da questo traguardo c'è Alex de Minaur, che ha eliminato nel corso del torneo i vari Jurij Rodionov, Filip Misolic e infine Matteo Berrettini, quest'ultimo battuto 6-1, 7-6. Come l'australiano, anche l'attuale numero 2 del mondo non ha perso neppure un set nel corso della manifestazione ed è reduce dall'affermazione ai danni del kazako Aleksandr Bublik, ko 6-4, 6-4. Chi accederà all'atto conclusivo se la vedrà con il vincente della sfida fra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

I precedenti

Sarà la dodicesima volta che Sinner affronterà de Minaur. Fino a questo momento è stato un monologo azzurro, dato che l'australiano è sempre rimasto a bocca asciutta. Il primo successo del nostro portacolori risale al 2020, quando a Sofia sconfisse l'avversario nel match valevole per i quarti di finale con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1. Dopodiché, i due si sono ritrovati uno contro l'altro nel 2022, prima negli ottavi di finale dell'Australian Open (con il classe 2001 ad avere la meglio per 7-6, 6-3, 6-4) e poi a Madrid, nei sedicesimi di finale (affermazione per 6-4, 6-1 del nativo di San Candido). Nel 2023, Sinner ha mandato al tappeto il rivale sia in finale a Toronto (6-4, 6-1), che nell'atto conclusivo della Coppa Davis (6-3, 6-0). Successo per il numero uno del mondo anche in occasione dello scorso torneo di Rotterdam: vittoria per 7-5, 6-4 dell'italiano nella finale della competizione. Alle Nitto Atp Finals 2024 l'azzurro ha prevalso per 6-3, 6-4, così come lo ha fatto in semifinale di Coppa Davis 2024 per 6-4, 6-4. Inoltre, Sinner e de Minaur si sono sfidati anche alle Next Gen Atp Finals del 2019, quando l'azzurro si impose per 4-2, 4-1, 4-2 nell'atto conclusivo. L'ultimo duello risale alla semifinale dello scorso Atp 500 di Pechino, dove l'azzurro ha avuto ragione dell'avversario con lo score di 6-3 4-6 6-2.

Orario e dove vedere la sfida

La partita fra Sinner e de Minaur, rispettivamente testa di serie numero 1 e numero 3 del torneo austriaco, è in programma oggi, sabato 25 ottobre, con inizio fissato alle 15, essendo la sfida pomeridiana sul Campo Centrale. Il duello fra l'italiano e l'australiano verrà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Tennis. Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming attraverso Now oppure Sky Go.