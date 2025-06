Sinner: “Panichi e Badio? Voglio un rapporto di fiducia nel team, come quello che ha papà nella sua cucina”

Londra, 28 giugno 2025 – "Ho deciso di cambiare dopo Halle. Nulla di eclatante". Jannik Sinner risponde così, in conferenza stampa a Wimbledon, a chi gli chiede come mai abbia deciso di separarsi dal preparatore atletico Marco Panichi e dal fisioterapista Ulises Badio. Certo la scelta dei tempi non è sembrata essere quella migliore, visto l'imminente debutto nel torneo inglese. "Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione", prosegue il numero 1 del tennis mondiale. E aggiunge: "Al momento non cerco nulla. Qui a Londra ho ben altro a cui pensare".

Ma cosa ha portato a questo divorzio? Jannik non scende nei dettagli ma si limita a spiegare cosa ritiene fondamentale quando si lavora in gruppo. "Innanzitutto voglio che ci sia un rapporto di fiducia sia con me che con il resto del team – dice il campione altoatesino –. Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme". "Ma ora non ci voglio pensare, devo affrontare un torneo importante. A volte le cose succedono", taglia corto. "Sono qui per giocare un ottimo tennis, questo è il mio obiettivo. Abbiamo fatto grandi cose in passato, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato, ma ho voluto fare qualcosa di differente e separarmi da alcune persone e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane", dichiara Sinner.

Chi arriverà dunque al posto di Panichi e Badio? "Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensare a questo Sono pronto per giocare, mi sto allenando bene", conclude Sinner, che debutterà il 30 giugno sull’erba di Wimbledon in derby tutto italiano contro Luca Nardi.