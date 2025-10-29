Sinner a Parigi va di fretta: Bergs battuto in due set

Parigi, 29 ottobre 2025 – Torino l’obiettivo dichiarato. La caccia al numero 1 una preda inseguita sottotraccia, ma “prima c’è questo torneo”, da vincere. E a Parigi, la stessa città che in estate - al Roland Garros – aveva messo Jannik davanti alla più grande delusione della sua carriera, Sinner parte in volata battendo 6-4, 6-2 Zizou Bergs, agli ottavi troverà Cerundolo.

L’azzurro prima di ora ha giocato solo 4 partite in questo master 1000 che mette il punto alla stagione, ma sui campi della Defense Arena in un attimo ha subito le chance per mettere alle corde Bergs: palle break a fiocchi e alla fine di un game da 20 punti Jannik mette la testa avanti in partenza. Superficie dura, indoor, ma sensibilmente più lenta rispetto agli altri tornei di fine stagione (a detta di Alcaraz). Il servizio però pare efficace e pure sottorete, chiamato in avanti da Bergs con una palla corta, l’altoatesino mostra una buona mano, chiudendo con un delicatissimo ‘strettino’. Sulla battuta di ‘Zizou’ si lotta punto a punto, a fatica resta incollato sull’1-2 salvando pure due palle per il doppio break, nonostante il pubblico di casa lo sostenga a suon di ‘jingle’. Dopotutto prende il nome dall’eroe del calcio francese.

E Zizou del fantasista ha l’indole: rimane in contatto tenendo de turni di servizio a zero, fra discese a rete e palle corte che spezzano il ritmo del campione italiano rimane in partita fino al 5-4. Lì Jannik, avanti un break tiene il servizio a 30 con poche difficoltà e si assicura il primo parziale.

Si riparte con un deja vu: Sinner strappa nuovamente il servizio in apertura all’avversario alla terza chance. Merito di una risposta che nelle ultime settimane è stata il colpo killer nel carniere dell’azzurro. Per il belga il forcing inizia a essere insostenibile, mentre l’azzurro prende le misure al duro di Parigi: fino al 4-1 Jannik mette a referto due break e 7 vincenti, compresi 4 punti su 4 trasformati a rete, non proprio la solita terra di conquista del 24enne di Sesto Pusteria. Che però attacca e risponde a tutto campo: sul 4-1 va a segno con il dritto a oltre 160 all’ora, il lungolinea di rovescio e pure la palla corta e sale 5-1. Avanti tutta si concede pure lo spettacolo: pallonetto millimetrico, palle in chop, mentre il pubblico si diverte mentre l’incontro scivola verso un risultato diventato quasi scontato, a favore dell’azzurro.