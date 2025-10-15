Sinner, parte il gran finale: "Pronto all’ultimo sprint"

Due giorni bastano per puntare al gran finale? Quarantotto ore "di pausa dopo i crampi a Shanghai". Sufficienti perché Jannik Sinner a un passo dal debutto al Six Kings Slam dica: "Mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei: Vienna, Parigi, Torino. E speriamo di finire bene l’anno". La prova generale che porta all’atp 500 austriaco, all’ultimo ’mille’ del 2025, poi al masters e all’Insalatiera è la partita di oggi (non prima delle 20 su Netflix) contro Stefanos Tsitsipas. Il dio greco in uno dei bassi della sua carriera, ripescato nel torneo degli sceicchi per sostituire un malconcio Jack Draper. Un test che porta al calendario dei prossimi tornei, snocciolato direttamente il numero 2 al mondo, compreso pure il ’Masters’ francese, quest’anno trasferito da Bercy alla Defense Arena. Un torneo con cui l’azzurro non ha un grandissimo rapporto: nel 2023 non scese in campo agli ottavi per una partita finita nel cuore della notte prima, e nel 2024 il ritiro a causa di un virus intestinale.

Non è quindi impossibile che Jannik possa scartare il mille dal suo calendario, anche se il direttore del torneo si augura che Sinner "possa essserci. Ci sono punti importanti in palio per la classifica". Così come l’azzurro non rompe gli indugi sulla sua presenza alle fasi finali di Coppa Davis a Bologna. Al momento solo una cosa per volta nella programmazione. La cartina al tornasole dell’ultimo sprint stagionale saranno proprio le partite di questi giorni. Per dimenticare i crampi di Shanghai, che l’azzurro attribuisce a un "fattore mentale" combinato ad altri fattori come caldo e umidità. Ma soprattutto prove importanti contro i big e l’occasione di mettersi in tasca un premio che fa impallidire pure gli Slam. Sei milioni di dollari il colpaccio-titolo, 1,5 il semplice gettone di partecipazione. La vittoria contro Tsitsipas porterebbe alla semifinale blockbuster contro Novak Djokovic, il vero senatore di questa edizione del Six Kings Slam (l’anno scorso era stato Nadal). Dall’altra parte del tabellone c’è Carlos Alcaraz, e la domanda è: che Sinner vedremo? Propositivo e attaccante a sprazzi come in Cina o avrà ripiegato sul vecchio gioco?

Quanto agli altri azzurri, oggi in campo ad Almaty (Atp 250) Cobolli contro Hijikata (11), a Bruxelles Cinà-Dzumur (12,30) e Arnaldi-Anfmann (13,30), Sonego trova Fery alle 14: dirette Sky. Out ieri invece Elisabetta Cocciaretto a Osaka, battuta da Cristian 6-2, 7-6. A Stoccolma Berrettini si prende 6-4, 6-2 il derby azzurro contro Zeppieri.