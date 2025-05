Atp Roma, Sinner sfida Paul per la finale: orario e dove vederla in tv

Roma, 15 maggio 2025 – Da una parte Lorenzo Musetti, dall’altra Jannik Sinner. I due tennisti azzurri sono ad un solo passo dalla sfida che varrebbe il titolo degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Entrambi sono in semifinale ed entrambi giocheranno nella giornata di venerdì per ridare all’Italia, 47 anni dopo Panatta, un azzurro in finale. O forse due. Lorenzo sfiderà Carlos Alcaraz, un Everest, ma in passato l’azzurro ha dimostrato di poter valere quel livello, mentre Jannik avrà la sfida alla sorpresa Tommy Paul, arrivato fino a lì dopo aver sconfitto Bautista Agut, Machac, De Minaur e Hurkacz da testa di serie numero 11 del torneo. Non uno sprovveduto, certo, ma non uno dei più attesi per un posto in finale. Jannik Sinner, che è stato l’ultimo a giocare in quarti di finale contro Casper Ruud, chiuderà il programma del Centrale.

Centrale campo degli italiani

Il Centrale del Foro Italico si tingerà di azzurro. Non solo nei singolari. Se Lorenzo Musetti sarà in campo non prima delle 15.30, ad aprire il programma del venerdì sarà il doppio femminile, dove Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno Andreeva e Shnaider nella semifinale. Il ricordo va ovviamente a Parigi 2024, quando le due azzurre conquistarono la medaglia d’oro olimpica contro le due russe con il punteggio di 2-6 6-1 10-7 al termine di una partita al cardiopalma. Shnaider e Paolini, inoltre, si sono incontrate anche due giorni fa nei quarti di finale del torneo di singolare. Sarà un’altra lotta. Come detto, il programma proseguirà non prima delle 15.30 con Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz, mentre Jannik Sinner chiuderà i battenti del Centrale alle 20.30 contro Tommy Paul. Jannik va a caccia di un posto in finale e tutta Roma sogna una sfida tutta italiana con Musetti nell’ultimo atto del torneo. Tra l'altro, il numero uno al mondo ha demolito il vincitore di Madrid Casper Ruud per 6-0 6-1, mostrando uno stato di forma in ampia crescita. Sono quattro i precedenti tra Paul e Sinner. Il primo a Madrid 2022 con la vittoria di Jannik 6-7 7-6 6-3, il secondo, l’unico vinto dall’americano, a Eastbourne 2022 e conclusosi al terzo set, mentre gli ultimi due, entrambi sul cemento nordamericano, sono finiti nelle mani di Sinner senza perdere un set. L’ultimo risale al 3 settembre 2024 negli ottavi degli Us Open per 7-6 7-6 6-1. Il match si disputa venerdì 16 maggio alle ore 20.30 con sola diretta a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (201) e (203). In streaming su Sky Go. Due azzurri a caccia di una finale tutta italiana. Sarebbe epocale e leggendario.

