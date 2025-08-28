Sinner-Popyrin oggi a Us Open 2025: orario e dove vedere la sfida

New York, 28 agosto 2025 - C'è l'ostacolo chiamato Alexei Popyrin a dividere Jannik Sinner dall'accesso al terzo turno degli Us Open 2025. L'altoatesino ha debuttato nella competizione come meglio non avrebbe potuto, demolendo letteralmente il malcapitato Vit Kopriva con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2. L'australiano, sceso al n. 36 dopo aver toccato, pochi giorni fa, il suo best ranking (19° posizione), invece viene dal successo ai danni del finlandese Emil Ruusuvuori, ko 6-3, 6-4, 7-6. In carriera, il classe 1999, che in carriera ha vinto tre titoli Atp, fra cui il Masters 1000 di Montreal, ha raggiunto il proprio miglior risultato in un torneo degli Slam nella passata edizione degli Us Open, eliminando Novak Djokovic al terzo turno (6-4, 6-4, 2-6, 6-4) e approdando così agli ottavi di finale. Sinner e Popyrin si sono sfidati fino a oggi solo una volta: nel 2021, è stato l'oceanico a imporsi nel confronto andato in scena sulla terra rossa di Madrid, nel 2021, quando l'azzurro venne sconfitto per 7-6, 6-2. In caso di affermazione, il numero uno del mondo se la vedrebbe al terzo turno con il vincente del match fra il canadese Denis Shapovalov e il francese Valentin Royer.

I precedenti di Sinner agli Us Open

Prima dell'edizione scorsa, in cui si è laureato campione battendo in finale Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, il massimo risultato ottenuto da Sinner agli Us Open era datato 2022, quando aveva raggiunto i quarti di finale, dove era stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. Nel 2023 e nel 2021 invece il cammino dell'italiano si era interrotto agli ottavi di finale, per mano - in entrambi i casi - di Alexander Zverev. Nel 2019 e nel 2020 il classe 2001 non era riuscito a superare il primo turno, finendo al tappeto contro Stan Wawrinka e Karen Khachanov.

Orario e dove vedere l'incontro

Sinner sarà protagonista oggi, giovedì 28 agosto, sull'Arthur Ashe Stadium. La partita del nativo di San Candido, essendo la seconda a partire dalle 17:30 (ora italiana), non prenderà il via prima della 19. L'incontro con Popyrin verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis TV (canale 64 del digitale terrestre) e da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), oltre che in streaming sul sito supertennis.tv, SuperTennix, Now e su SkyGo.

Leggi anche: Sinner, è già una sfida vera. L’alta qualità di Popyrin