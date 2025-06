Sinner cambia ancora preparatore atletico e fisioterapista: via Panichi e Badio

Roma, 27 giugno 2025 – Jannik Sinner rivoluziona ancora il suo staff tecnico. A pochi giorni dall’inizio del torneo di Wimbledon, l’ufficio stampa del numero 1 del tennis mondiale conferma la fine della collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulises Badio, entrambi entrati nel gruppo al posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, mandati via dopo il caso clostebol costata tre mesi di sospensione allo stesso altoatesino. Panichi e Badio, dopo una lunga collaborazione con Novak Djokovic, si erano uniti a Sinner a settembre del 2024.

Non si hanno ancora informazioni su chi prenderà il loro posto né le motivazioni che hanno portato al divorzio dal campione azzurro. Nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale.

Chi sono Panichi e Badio

Panichi è stato preparatore atletico di Novak Djokovic fino a maggio 2024, ma in carriera è stato anche al fianco di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber. Badio ha collaborato con Djokovic fino al 2022, ma ha lavorato anche con il Valencia e in diverse cliniche, tra cui un centro di medicina sportiva in Arizona.

Il ritorno in campo di Sinner

Gli ultimi risultati sportivi di Sinner sono stati meno soddisfacenti del previsto: a maggio ha perso la finale degli Internazionali di Roma contro Carlos Alcaraz, che poi lo ha battuto sempre in finale anche sulla terra rossa del Roland Garros un mese dopo. Non è stato dei migliori neanche l’approccio all’erba vista la sconfitta agli ottavi nel torneo di Halle ad opera di Alexander Bublik.